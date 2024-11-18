 “سارة وسمر العبيدان” تعززان تنس القادسية

الدمام-البلاد

تعاقدت إدارة شركة نادي القادسية، مع نجمتي منتخبنا السعودي سارة وسمر العبيدان، لدعم صفوف فريق القادسية للتنس في الموسم الرياضي 2024/2025.

وتتمتع سارة العبيدان، بمسيرة متميزة في رياضة التنس، إذ حققت العديد من الإنجازات طيلة مشاركاتها الممتدة من 2006 حتى الآن، كما أنها بالإضافة لكونها لاعبة، فإنها حاصلة على شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد السعودي للتنس 2018، والاتحاد الدولي للتنس ITF، حيث أحرزت المركز الأول في بطولة BBK، والمراكز الثلاثة الأولى لنحو 50 بطولة في DTJA، والمركز الأول في البطولة النسائية المفتوحة أربع مرات، والمركز الأول في كل من: بطولة قرطبة، وبطولة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبطولة جامعة نورة، وبطولة الجامعات ثلاث مرات، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في دورة الألعاب السعودية.

كما تمتلك سمر العبيدان، مشوارًا لافتًا في رياضة التنس منذ انطلاقتها في 2006، إذ أنها بالإضافة إلى مشاركتها كلاعبة، فإنها في الوقت ذاته، حاصلة على شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد السعودي للتنس 2018، والاتحاد الدولي للتنس ITF، ومن أبرز إنجازاتها المركز الأول في كل من: بطولة الدوري السعودي الممتاز، وبطولة BBK، وبطولة كانو، وبطولة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والبطولة النسائية المفتوحة الرابعة، كما حققت المركزين الأول والثاني في نحو 50 بطولة في DTJA، والمركز الثاني في البطولة النسائية مرتين.

من جهتهما، أبدت اللاعبتان سارة وسمر العبيدان، سعادتهما بتمثيل فريق القادسية، مؤكدتين عزمهما على تحقيق الإضافة والبصمة الفنية على رياضة التنس بنادي القادسية، ومواصلة إحراز النتائج الإيجابية والمراكز الأولى في البطولات المحلية والدولية.