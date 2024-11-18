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السعودية تعزز استقرار الاقتصاد العالمي

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      18 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أكّد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة تحرص من خلال عضويتها في مجموعة العشرين على دعم العمل المشترك متعدد الأطراف؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، والمساهمة بشكل فعّال في وضع حلول وسياسات للتحديات المشتركة، خصوصًا تلك التي تواجه البلدان النامية والمنخفضة الدخل.

وقال في تصريح لـ”واس”، بمناسبة انعقاد قمة قادة “العشرين”: إن المملكة تسعى للاستفادة من تجارب دول مجموعة العشرين في المجالات المختلفة، التي تناقشها المجموعة، إلى جانب استمرار الفرق السعودية، التي تشارك في” العشرين” في نقل تجربة التحول الاقتصادي المتسارع في المملكة للدول الشقيقة والصديقة في المجموعة، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والتنوع في اقتصادها، من خلال المعارف والخبرات المتراكمة؛ نتيجة لإستراتيجيات رؤية السعودية 2030، وبرامج التحوّل الوطني.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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