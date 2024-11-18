السعودية تعزز استقرار الاقتصاد العالمي

البلاد – الرياض

أكّد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة تحرص من خلال عضويتها في مجموعة العشرين على دعم العمل المشترك متعدد الأطراف؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، والمساهمة بشكل فعّال في وضع حلول وسياسات للتحديات المشتركة، خصوصًا تلك التي تواجه البلدان النامية والمنخفضة الدخل.

وقال في تصريح لـ”واس”، بمناسبة انعقاد قمة قادة “العشرين”: إن المملكة تسعى للاستفادة من تجارب دول مجموعة العشرين في المجالات المختلفة، التي تناقشها المجموعة، إلى جانب استمرار الفرق السعودية، التي تشارك في” العشرين” في نقل تجربة التحول الاقتصادي المتسارع في المملكة للدول الشقيقة والصديقة في المجموعة، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والتنوع في اقتصادها، من خلال المعارف والخبرات المتراكمة؛ نتيجة لإستراتيجيات رؤية السعودية 2030، وبرامج التحوّل الوطني.