الإقتصاد

“التجارة” تنفذ أكثر من 75 ألف زيارة تفتيشية بمكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      18 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 نفذت وزارة التجارة 75,397 زيارة تفتيشية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك ضمن خطتها لموسم العمرة العام الجاري 1446هـ.

 وتهدف الزيارات إلى الوقوف على امتثال المنشآت التجارية ومنافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات ومراقبة الأسعار، حيث شملت الزيارات المنطقة المركزية للمسجد الحرام، والعاصمة المقدسة، ومحافظتي جدة والطائف، والطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

 وتمثلت أبرز الأنشطة التي وُقِف عليها في محال بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، والملبوسات، ومحال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومحال بيع إطارات السيارات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود وغيرها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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