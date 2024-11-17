تنافس وإثارة في خامس أيام كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن

الرياض – هاني البشر

استكملت اليوم في محافظة حفر الباطن منافسات اليوم الخامس من كأس نادي الصقور السعودي، بالميدان الواقع في طريق الملك عبدالعزيز، بأشواط مثيرة تنافس فيها الملاك من الصقارين.

وحقق المركز الأول في شوط (شاهين فرخ) الصقر (شواقة) للمالك محمد بن صالح الشمري بزمن (13.879)، فيما جاء الصقر (شوافة) للمالك متعب بن ناصر المري في المركز الثاني بـ (14.578)، وجاء الصقر (غارة) لمالكه متعب بن عبدالله الراجحي في المركز الثالث بـ (14.691).

أما الشوط الثاني (شاهين قرناس)، فقد جاء في المركز الأول الصقر (شرهة) لمالكه محمد بن صالح الشمري بزمن (13.599)، يليه الصقر (S3) للمالك محمد بن راشد البوعينين بوقت (13.985) محققًا المركز الثاني، وحقق الصقر (شقراء 2) المركز الثالث للمالك عبدالعزيز بن محمد الطوالة بـ (14.039) .

وانتزع صدارة الشوط الثالث (جير شاهين فرخ) الصقر (فرانكل) للمالك ياسر بن محيسن المطيري بـ (13.614)، فيما جاء الصقر (الاكحل) لمالكه نفل بن سلطان المري في المركز الثاني بزمن(13.627)، وجاء الصقر (حاكمة) للمالك ناصر بن فهد السهلي في المركز الثالث بـ (13.681).

وفي الشوط الرابع ( جير شاهين قرناس) حقق الصقر (أثمد) للمالكه جعفر بن مفلح القحطاني المركز الأول بزمن (13.5869)، وجاء الصقر (المخضب) لمالكه سعود بن عبدالله اليامي ثانيًا بزمن (14.0280)، فيما حصد الصقر (تايفون) للمالك جعفر بن مفلح القحطاني المركز الثالث بزمن (14.0699).

وحقق الصقر (راجح) المركز الأول في منافسات الشوط الخامس (جير تبع فرخ) لمالكه عارف بن محمد بن عجل بـ (14.507)، تلاه الصقر (287) للمالك خالد بن إبراهيم البوعينين في المركز الثاني بزمن(14.717)، وجاء في المركز الثالث الصقر (كحل) للمالك عبدالوهاب بن عبدالرحمن النصار بـ (14.746)،

فيما جاء بصدارة الشوط السادس (جير تبع قرناس) الصقر (كفو) للمالك سلطان بن محمد الشمري محققًا المركز الأول بزمن (13.858)، وحصد الصقر (جلوك 918) لمالكه أحمد بن خالد العكروش المركز الثاني بـ (13.953)، وتُوج الصقر (الصعب) للمالك فهد بن عبدالرحمن النصار بوقت زمني (14.098).

كما ستستأنف منافسات يوم غد الاثنين بستة أشواط وهي على النحو التالي: (شاهين فرخ)، و (شاهين قرناس)، و (جير شاهين فرخ)، و( جير شاهين قرناس)، و (جير تبع فرخ)، و (جير تبع قرناس).