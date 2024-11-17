الرياضة الهدى يسيطر على (ذهب) بطولة المملكة للمبارزة تحت 13 عامًا

الرياض- البلاد

توج محمد بوعلي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 13 عامًا للرجال، التي اختتمت السبت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام. بعد أن سيطر نادي الهدى على ذهبية الأسلحة الثلاثة (الابيه والسايبر والشيش). ففي سلاح حقق أمين آل سهوا (الهدى) الذهبية، ونال يوسف الفرج (الشباب) الفضية، وأحرز على بوخليف (العمران) ومعاذ عواد (الباحة) البرونزية. وسيطر لاعبو الهدى على الميداليات في سلاح السايبر، بعد أن حقق على العماني، الميدالية الذهبية، وظفر جواد السادة بالفضية، فيما ذهبت البرونزية لجواد الدرازي ومحمد آل عباس. وفي سلاح الشيش، انتزع حيدر الهاشم (الهدى) الذهبية، ونال رضا كشكش (الهدى) الفضية، فبما حصد حمزة محمود (النصر) وعبدالرحمن الهدب (الشباب) البرونزية.