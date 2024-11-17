“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في 40 موقعًا حول المملكة

الرياض: البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 40 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف اليوم بتقديم خدماتها للنساء في الثانوية الأولى بالعقيلة بمحافظة القريات لمدة يوم واحد، ويوم غدٍ في الابتدائية الخامسة بالقريات، ومدارس رياض الصالحين الأهلية بسكاكا، وللرجال في متوسطة هارون الرشيد بالقريات، ومدرسة أبي بكر الصديق بسكاكا، ويوم الأربعاء في متوسطة حسان بن ثابت بالقريات، ومدارس أسبار الأهلية بسكاكا، وللنساء في المتوسطة الثانية والابتدائية السادسة بالقريات، والابتدائية الثانية عشرة بسكاكا لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز حجر لمدة أسبوع، ومركز قيا لمدة يوم، وللنساء في مقر محافظة الجموم لمدة أسبوع، ومركز دغبج لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في مركز أبو راكة، والأربعاء في مقر الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للنساء لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها اليوم للرجال والنساء في ميناء الملك عبدالعزيز لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء في محافظة البيضاء، ومستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل للحرس الوطني، ويوم الأربعاء في جمعية الرياحين لرعاية الأيتام بمحافظة الاحساء، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال والنساء في مركز الرعاية الصحية الأولية بحي بدر بمدينة الدمام لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مقر مجموعة الدفاع الجوي الرابعة بمحافظة خميس مشيط لمدة ثلاثة أيام، وفي متوسطة أبي سعيد الخدري بالسعيدة في محافظة محايل عسير لمدة يوم، ويوم الاثنين للنساء في مركز التأهيل الشامل بمدينة أبها لمدة يومين، ويوم الأربعاء في الثانوية الثالثة بأبها، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال والنساء في فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة الأمير محمد بن سعود بالجوة بمحافظة المخواة، وللنساء في مركز وراخ، ويوم الثلاثاء في مركز البعيثة بمحافظة العقيق، وللرجال في مركز يبس بمحافظة المخواة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في الثانوية الثانية بمحافظة المخواة لمدة يومين لكل موقع.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها اليوم للرجال والنساء في الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع لمدة يوم، وللنساء في مركز أرطاوي حليت لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في مركز البجادية، ومركز لجعة شلاح لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال والنساء في الهيئة العامة للصناعات العسكرية لمدة يوم.

وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز النمرية لمدة أسبوع، وللنساء في مركز مسكة لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في إدارة التعليم بمنطقة نجران، وللرجال في مركز الزبيرة بمنطقة حائل لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في المدرسة المتوسطة الرابعة عشرة للبنات بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.