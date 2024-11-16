الموت يغيب لاعب كرة تنس الطاولة خالد باربود

البلاد : متابعات

غيب الموت الثلاثاء الماضي الزميل الكابتن خالد سعيد باربود، لاعب رياضة تنس الطاولة السابق بالمنتخب السعودي ونادي الإتحاد ومسؤول الموارد البشرية بالمجموعة السعودية للابحاث والإعلام (SRMG) فرع جدة، وذلك عن عمر 53 عاماً، حيث اديت الصلاة عليه بمسجد الجفالي ووري ثرى مقبرة أمنا حواء بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي.

باربود مثل المنتخب السعودي في جميع الدرجات على المستوى الخليجي، العربي، والآسيوي والدولي من عام 1989 وحتى اعتزاله وحقق خلال مسيرته العديد من الألقاب والمراكز المتقدمة وحصد الميداليات في العديد من البطولات.

وبعد اعتزال الراحل، رياضة تنس الطاولة، استمر تعلقه بها من خلال تواصله المستمر مع أصدقائه اللاعبين من تنس الاتحاد، مشهور الخطيب وبندر العميري وحلمي زاهد.

خالد بدأ حياته التعليمية من مدرسة أبي فراس الحمداني الابتدائية، مروراً بمتوسطة اليرموك وثانوية جدة، إلى أن التحق بجامعة الملك عبد العزيز وتخرج فيها بحصوله على شهادة البكالوريوس في القانون.

قضى مسيرة مهنية طويلة في المجموعة السعودية للابحاث امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، تقلد خلالها مهام مدير مركز جدة والشؤون الإدارية، ولديه أربعة من الأبناء ولدين “وليد، وسام” وابنتين.