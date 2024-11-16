الهند تتصدر القائمة في تبني الذكاء الإصطناعي بنسبة 30% متجاوزة المتوسط العالمي البالغ بنسبة 26%

نيو دلهي : البلاد

كشف بحث جديد أجرته مجموعة البوسطن للإستشارة أن الهند تتصدر القائمة في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث تشير التقديرات إلى أن 30% من الشركات الهندية تستفيد إلى أقصى حد من هذا النوع من التكنولوجيا الناشئة. كما أشار التقرير فإن 26% من الشركات العالمية تستخدم الذكاء الاصطناعي بينما تتفوق الهند على الساحة العالمية للذكاء الاصطناعي من حيث المواهب والمهارات المتخصصة مما يضعها في موقع قوي في عصر التحولات الكبيرة الذي يشهده الذكاء الاصطناعي.

في حين تستخدم قطاعات التكنولوجيا المالية والبرمجيات والخدمات المصرفية الذكاء الاصطناعي على واسع النطاق في عملياتها. وبعد سنوات من الاستثمار وتوظيف المواهب وإطلاق مشاريع تجريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، يسعى الرؤساء التنفيذيون الآن إلى تحقيق عوائد ملموسة من التكنولوجيا بموجب التقرير. ومع ذلك، أوضح التقرير أن تحقيق القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي لا يزال يمثل تحديًا.

وعلى الرغم من الانتشار الواسع لبرامج الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات، أفادت أبحاث جديدة لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) بأن 26% فقط من الشركات قد طورت مجموعة القدرات المطلوبة لتتجاوز مرحلة إثبات المفهوم وتحقق قيمة ملموسة. وقد استند التقرير، الذي جاء بعنوان “أين تكمن القيمة في الذكاء الاصطناعي؟” بناء على استطلاع رأي شمل 1000 من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من أكثر من 20 قطاعًا يشمل 59 دولة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية حيث يغطي ذلك عشرة من أكبر الصناعات الرئيسية بحسب التقرير.

كما افاد التقرير بأن 4% من الشركات عالمياً قد طورت قدرات متقدمة في الذكاء الإصطناعي عبر وظائفها المختلفة وتحقق باستمرار قيمة كبيرة في حين أن 22% أخرى وضعت استراتيجية للذكاء الاصطناعي. وبذلك، فإن 74% من الشركات لم تتمكن بعد من إظهار قيمة ملموسة من استخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن ناحية أخرى، قال سايبل تشاكرابورتي، رئيس قسم التكنولوجيا والممارسات الرقمية في مجموعة بوسطن الإستشارية “إن تبني الهند السريع للذكاء الاصطناعي يعيد تعريف قدرتها التنافسية على مستوى العالم، حيث نجحت 30% من الشركات الهندية في تعظيم إمكانات الذكاء الاصطناعي – متجاوزة بذلك المتوسط ​​العالمي البالغ 26%.. وفي الوقت نفسه مع مشاركة 100% من الشركات الهندية بتجربة الذكاء الاصطناعي بشكل نشط، تؤكد الهند على استعدادها لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي”.

كما اضاف شاكرابورتي مشيراً إلى الذكاء الإصطناعي ” وأضاف شاكرابورتي: “يمتد نضج رواد الذكاء الاصطناعي في الهند عبر القطاعات التقليدية والرقمية، مما يشير إلى تبنٍي واسع النطاق للذكاء الاصطناعي يولد قيمة تتجاوز الصناعات التقنية التقليدية حيث تابع شاكرابورتي قائلاً أنه مع انتقال رواد الذكاء الاصطناعي في الهند إلى ما هو أبعد من تحسين الإنتاجية لإعادة تشكيل وابتكار نماذج أعمال جديدة، تستعد الهند للريادة ليس فقط في تبني الذكاء الاصطناعي، بل في تحقيق قيمة كبيرة وملموسة على حد قوله .

انه لا شك أن الهند تتصدر الساحة العالمية للذكاء الاصطناعي أيضًا في مجالات المواهب والمهارات المتخصصة، مما يؤكد على تزايد أهمية الهند في المشهد التكنولوجي العالمي. وتعد قصة مراكز القدرات العالمية (GCC) في الهند “قصة نمو استثنائي هائل”، ومن المتوقع أن يتطلب هذا النمو توظيف المزيد من الكفاءات مع ارتفاع عدد هذه المراكز في البلاد. حاليًا، يبلغ عدد مراكز القدرات العالمية في الهند ما يقرب من 1,200 مركز، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى أكثر من 2,200 مركز.

يذكر أن الهند تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في مجال المواهب والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي مما يضعها في مكانة قوية على الساحة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي فحوالي 16% من المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من الهند بالإضافة إلى ذلك أن هناك تعاون وثيق بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومة لضمان “برامج تأهيل قوية” في حين يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تغيير طريقة عمل الشركات، مما يؤدي إلى نماذج أعمال جديدة وتجارب عملاء في الهند وكذلك في جميع أنحاء العالم.