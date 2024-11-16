الرياضة أشبال الأخضر يجتازون الكويت في افتتاحية ” عربية اليد “

الدمام-البلاد

افتتح المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال مواليد (2008)م، مشواره في البطولة العربية الثانية بالتغلب على نظيره الكويتي بنتيجة (29-16)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من البطولة التي تستضيفها تونس حتى الـ (23) من شهر نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن يلتقي أشبال الأخضر مع المنتخب التونسي عند تمام الساعة الـ (7:00) من مساء غدٍ الأحد في الجولة الثانية، قبل أن يواجه الجزائر مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة، على أن يواجه الكويت مساء الأربعاء المقبل، وتونس في الـ (22) من شهر نوفمبر الجاري، ثم الجزائر في اليوم الـ (23) من نفس الشهر.