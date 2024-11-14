إمكان التعليمية تحوّل قسم خدمات شركاء كامبريدج إلى شركة مستقلة باسم “ستيلر”  

جدة : البلاد

أعلنت إمكان التعليمية، الشركة الاستشارية الرائدة في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، عن تحويل قسم خدمات شركاء كامبريدج في إمكان التعليمية إلى شركة جديدة مستقلة تحمل اسم “ستيلر” (Stellar). ستتيح هذه الخطوة الاستراتيجية لكل من المؤسستين تعزيز تركيزهما على الكفاءات الأساسية، كما ستمنح ستيلر منصة متخصصة لدفع عجلة النمو في مجال التقييم التعليمي والتطوير المهني.

وكانت إمكان التعليمية قد عقدت في العام 2017 شراكة استراتيجية مع كامبريدج الدولية للتعليم (Cambridge International Education) التابعة لجامعة كامبريدج المرموقة والتي تُعد أكبر مزود عالمي للمؤهلات التعليمية الدولية. وبصفتها أحد شركاء كامبريدج، تمثّل إمكان التعليمية حلقة وصل محورية بين كامبريدج ومدارس المملكة من خلال تزويد الطلاب بالمؤهّلات وإدارة الاختبارات الدولية بنزاهة ومسؤولية، فضلاً عن إتاحة مختلف خدمات التطوير المهني لتوسيع انتشار برامج كامبريدج ومؤهّلاتها في السعودية.

وبالتزامن مع ارتفاع الطلب على المؤهلات المعترف بها دوليًا مثل مؤهلات كامبريدج، يشكل نمو التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق الأهداف التعليمية الطموحة التي حددتها رؤية السعودية 2030.

وفي قطاع التعليم، أولت هذه الرؤية الطموحة الأولوية لرفع مستوى جودة التعليم، وتنويع الخيارات التعليمية، وإعداد الطلاب للتنافسية العالمية، وهي أهداف سيساهم اعتماد مؤهلات كامبريدج وتوسيع قطاع التعليم الخاص ذات المعايير العالمية في المملكة في تحقيقها. وعليه، تسعى إمكان التعليمية من خلال إطلاق ستيلر إلى تأسيس كيان أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات المتغيرة للمدارس والطلاب وجميع الأطراف المعنية بالقطاع التعليمي. وستتيح هذه الخطوة لشركة ستيلر التركيز بشكل أكبر على تقديم برامج كامبريدج التعليمية المتميزة إلى جانب خدماتها المخصصة في مجال التقييم التعليمي، ما يرسّخ التزامها بالتميز في مجال التعليم.

تعليقا على هذه الخطوة الاستراتيجية، صرحت بسمة بشناق، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان التعليمية: “تجسد ستيلر التزامنا المتجدّد بتمكين المتعلّمين وتقديم حلول تعليمية عالية المستوى”. وأضافت: “نتطلّع إلى نمو ستيلر كجهة مستقلّة انطلاقاً من رؤيتنا المشتركة مع كامبريدج لتمكين المتعلّمين حول العالم.”

من جهته، صرَّح وسيم الحنبلي، المدير الإقليمي للتعليم الدولي في كامبريدج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لقد لعبت إمكان التعليمية دورًا محوريًا في توسيع نطاق مؤهلات كامبريدج ووجودنا بشكل عام في قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية.” وأضاف: “خلال شراكتنا التي بدأت منذ سبع سنوات، ساعدت إمكان عشرات الآلاف من الطلاب على الحصول على تعليم كامبريدج في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك في المناطق النائية. ويأتي اليوم إطلاق ستيلر كمحطة جديدة في مسيرة تحسين نواتج التعليم لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية. نحن نتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع إمكان تحت هذا الاسم والهوية الجديدين.”

ستركز ستيلر على زيادة فرص الوصول إلى المناهج والاختبارات العالمية عالية الجودة التي تقدمها كامبريدج، مع الاستمرار في تقديم الدعم والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات المدارس.

نبذة عن إمكان التعليمية

إمكان التعليمية هي شركة رائدة متخصصة في تقديم الخدمات والحلول التعليمية وتحسين نواتج التعلم من خلال برامج وتقييمات وموارد مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها. وانطلاقًا من تركيزها على الجودة والابتكار، تتعاون إمكان التعليمية مع مؤسسات عالمية لتوفير أفضل الأدوات والتقييمات التعليمية للمدارس والمتعلمين.

وبصفتها أحد شركاء كامبريدج، تمثّل إمكان التعليمية حلقة وصل محورية بين كامبريدج والمدارس العالمية في المملكة العربية السعودية من خلال تزويد الطلاب بالمؤهّلات وإدارة الاختبارات الدولية بنزاهة ومسؤولية، فضلاً عن إتاحة مختلف خدمات التطوير المهني لتوسيع انتشار برامج كامبريدج ومؤهّلاتها في السعودية. وتشمل إنجازات إمكان التعليمية إجراء اختبارات لأكثر من 8 آلاف طالب، وتنظيم دورات تدريبية لتمكين أكثر من 5,600 مشارك من مدراء مدارس كامبريدج ومعلّميها، ومساعدة أكثر من 620 مديرًا ومعلّمًا على استكمال مؤهّلات كامبريدج للتطوير المهني (PDQs)، لتصبح أكبر مزوّد لهذه المؤهّلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن ستيلر

تلتزم ستيلر – المنبثقة من قسم خدمات كامبريدج في شركة إمكان التعليمية – بتقديم حلول تقييم وتدريب عالمية المستوى بالشراكة مع كامبريدج. وتسعى ستيلر إلى تمكين المؤسسات التعليمية من خلال تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة تعزز التميز الأكاديمي والنمو المهني وتسهم في بناء التنافسية العالمية.

نبذة عن كامبريدج الدولية (Cambridge International Education)

يتعاون فريق التعليم الدولي في قسم جامعة كامبريدج للتقييم التابع لجامعة كامبريدج مع العديد من المدارس في جميع أنحاء العالم لتطوير نظام تعليمي يرسخ المعرفة والفهم والمهارات. وبالتعاون مع المدارس، تمنح كامبريدج المتعلمين الثقة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح وإحداث أثر إيجابي في عالمنا المتغير. تقدم كامبريدج إطارًا تعليميًا عالميًا مرنًا وموثوقًا للأطفال من سن 3 إلى 19 عامًا (مسار كامبريدج)، مدعومًا بأحدث الأبحاث والتجارب وآراء العاملين في القطاع التربوي.