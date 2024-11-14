الرياضة

الأخضر يستعيد الروح ويتعادل مع المنتخب الأسترالي في تصفيات مونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      14 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
استعاد المنتخب السعودي كثيرًا من مستواه الفني وانضباطه التكتيكي وروحه القتالية، وتعادل خارج قواعده أمام مضيفه المنتخب الأسترالي، دون أهداف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، على ملعب ريكتانجولار في ملبورن، ضمن الجولة الخامسة في منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نجح دفاع الأخضر في كبح جماح هجمات الأستراليين، في ظل انضباط تكتيكي صارم من جانب لاعب منتخبنا الوطني، إلا أن الحكم عادل النقبي كاد أن يفسد هذا المشهد، بعدما احتسب ضربة جزاء لصالح المنتخب الأسترالي عند الدقيقة 12، إلا أن تدخل تقنية الفار أعاد الأمور إلى نصابها باحتساب المخالفة ركلة حرة مباشرة.

وأنقذ سعود عبدالحميد المرمى السعودي من هدف محقق عند الدقيقة 85، بعد أرسل أونيل تمريرة حريرية إلى البديل براندون بوريلو في مواجهة أحمد الكسار مباشرة، قبل أن يمررها بدوره إلى بيهيتش أمام الشباك الخالية، إلا أن الأرض انشقت عن مدافع روما ليُنقذ الأخضر من فرصة لا تُصدق.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت القاتل، بعدما تحصل عبدالله الحمدان على ضربة حرة من إحدى البقاع السحرية في الملعب، عند الدقيقة 90+4، أرسها ياسر الشهراني، ليبعدها الدفاع قبل أن تسقط أمام سلطان الغنام، الذي سدد كرة زاحفة مرت إلى الشباك، إلا أن الحكم ألغى الضربة القاضية بداعي تسلل البليهي.

هذا التعادل رفع رصيد المنتخبين الأسترالي والسعودي إلى 6 نقاط؛ ليحتلا المركزين الثاني والثالث تواليًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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