في منتصف الشهر.. انطلاق بطولة “هاوي” للبلوت بالرياض

الرياض : البلاد

تنظّم البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، بطولة هاوي للبلوت في منطقة الرياض، يومي 14 – 15 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز ممارسة هذه الهواية الشعبية، وتحفيز الأفراد بشكل عام على اختيار هواياتهم المفضلة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الهوايات.

وتجري منافسات بطولة الرياض في البهو الرئيسي لجامعة الملك سعود، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر تطبيق “هاوي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

وتستهدف البطولة جميع هواة البلوت في منطقة الرياض، كما تقرر أن تُلعب البطولة وفق النظام السويسري؛ من خمس جولات، يتأهل منها أربعة فرق يتنافسون فيما بينهم بنظام خروج المغلوب.

وتشترط البطولة، التي يصل مجموع جوائزها إلى 20 ألف ريال، أن يكون اللاعب مسجّلًا في تطبيق “هاوي” حتى تتاح له فرصة المشاركة في البطولة، إضافة إلى الالتزام بقوانين الآداب العامة في الزي وغيره.

وسبق للبوابة الوطنية للهوايات “هاوي” تنظيم العديد من البطولات في مختلف مناطق المملكة، آخرها كان في منطقة مكة المكرمة الشهر الماضي، وذلك ضمن سلسلة من البطولات التي تنظمها “هاوي” مؤخرًا في 5 مناطق بالمملكة، حيث من المنتظر أن يتم تنظيم المزيد من البطولات خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي بطولة البلوت للهواة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشرف عليها البوابة لتنمية قطاع الهوايات في جميع أنحاء المملكة، ولها دور كبير في تحفيز الأفراد على ممارسة هواياتهم بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة البلوت، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود في المجتمع.

يذكر أن قطاع الهوايات في المملكة، شهد نموًا متسارعًا منذ إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة؛ الذي أسس مع (12) جهة حكومية المظلة المعنية بقطاع الهوايات (هاوي)، التي تعمل على تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، إلى جانب التوعية المستمرة بأهمية ممارستها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.