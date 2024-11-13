” ليان” القادسية وصيفة آسيا للسهام

الدمام-البلاد
حققت نجمة فريق القادسية ومنتخبنا السعودي للرماية بالسهام، المركز الثاني والميدالية الفضية، في بطولة غرب آسيا للرماية بالقوس والسهم، لفئة القوس الأولمبي (ريكيرف) تحت 21 سنة، التي أقيمت منافساتها، في مدينة بريدة بالقصيم.
من جهتها، أبدت الوهيبي، سعادتها بتأهلها للمباراة النهائية، وحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية.
وأضافت: كنت أمني النفس بإحراز الميدالية الذهبية، ولكن الحمدلله، قدر الله وما شاء فعل، وسأسعى إن شاءالله بالاستمرار في المنافسة والفوز بالألقاب في البطولة القادمة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م