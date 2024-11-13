عبدالله بن فهد: سعداء لاستضافة الرياض الجولة الختامية من جولات الجياد العربية

الرياض – هاني البشر

أبدى صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، سعادته بإقامة الجولة الختامية من جولات الجياد العربية (GCAT) في الرياض، وقال “الحمد لله على التمام والكمال، والأكيد اننا سعداء أن تكون الجولة الختامية في الرياض مكملة لما سبقها من جولات، ويكتمل العقد بختام ناجح وكبير لهذه الجولة”.

وانطلقت اليوم منافسات الجولة النهائية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية حتى الـ 16 من نوفمبر الجاري، حيث ستقام المنافسات على ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي “KAFD” بجوائز مالية مجموعها 27.5 مليون ريال.

وأوضح صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله أن الجهود التي قام بها الاتحاد في تجهيز الميدان ومرافقة جهد نابع من أيمان السعوديين أولا بهذه البطولة وفي الخيل العربية واهميتها في المجتمع الخليجي، وقال “الأهم من هذا هو الدعم الذي حصلنا عليه من قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ وحرصها أن يكون هذا الحدث على اكمل وجه وأن يعكس حرص قيادتنا على الخيل العربية والجواد العربية في جميع المجالات”.

وأضاف “سوف نشاهد نخبة من الجياد العربية تتنافس فيما بينها ويسعدنا ان يكون ذلك على ارض المملكة وفي مدينة الرياض التي ترحب بالجميع ووجود الجمهور الجميل الذي يحي هذه البطولة”.

وشدد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله على أن المرابط السعودية هي جزء من المرابط العالمية واثبت ذلك في جولات البطولة، وقال “مستوى الانتاج في السعودية ارتفع بشكل كبير وهذا الشي يدعوا للفخر”.

وأضاف “بإذن الله سيكون حدث يليق بالجولة والجودة، وهذا حرص حكومتنا الرشيدة وسط توجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ان يكون هذا الحدث مميز واستضافة تليق باسم السعودية”.