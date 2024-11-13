“ربع مليار ريال” القيمة السوقية لجياد جولات الجياد العربية

الرياض – هاني البشر

تبلغ القيمة السوقية للجياد المشاركة في منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) والمقامة حالياً في الرياض 250 مليون ريال، وفقاً لأحد المنتجين المشاركين في الجولة الختامية.

ويشارك في جولة الرياض الختامية عدد 237 جواد من 130 مربط يمثلون 10 دول، حيث انطلقت فعالياتها اليوم على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي “KAFD” التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية.

وكشف فيصل بن فلاح المري محلل البطولة في برنامج المجلس، ومالك شركة صهيل للإنتاج أن الجياد المشاركة تترواح قيمتها من 500 ألف ريال إلى 4 ملايين ريال، وقال “تتميز الجياد المشاركة بأنها نادرة وذات مواصفات ومميزات مختلفة عن الجياد بجميع انواعها وفئاتها”.

وعلل المري تواجد هذه الجياد النادرة والمميزة في جولات البطولة حيث أنها تستحق التواجد، وتملك شهرة عالية بين محبي وعشاق هذه الرياضة، وأن البطولة ذات جوائز عالية تصل لـ 27.5 مليون ريال إضافة إلى أنها رياضة مؤروث وانتشارها عال وكبير حول العالم.

وكانت البطولة قد انطلقت في فبراير الماضي على أرض الدوحة القطرية، ثم أكملت محطاتها الخمس في الإمارات، عمان، فرنسا، ثم هولندا وروما.

وتشارك في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، حيث ستكون الرياض مسرحاً لمنافسة قوية لتحقيق لقب بطل جولة الرياض، وبطل جميع الجولات.

وتأتي هذه الاستضافة بهدف الإرتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الإستثمار في هذا القطاع.

وأنهى الاتحاد السعودي للفروسية جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة في الميدان والمرافق الأخرى المتعلقة بالمشاركين وكافة اللجان العاملة ومواقع الجياد المشاركة إضافة لمدرجات الجماهير ومنطقة الفعاليات المصاحبة.