الرياضة انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث

الرياض ـ هاني البشر

عُقد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، اليوم الأربعاء في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحضور الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والأستاذ ناصر الدغيثر رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، وشايني فانج أمين عام الاتحاد الدولي للخماسي الحديث. ورحب الأستاذ ناصر الدغيثر رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، بالحضور وقال: إن هذا الحدث العالمي يمثل التعاون المشترك لنمو وتطور هذه الرياضة العريقة، ونهضة رياضتنا بدعم لا محدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله -، ومتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وسمو نائبه. وأوضح الدغيثر أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، تقام لأول مرة في الشرق الاوسط ويعتبر حدث مميز لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بحضور أكبر تمثيل دولي للجمعية في هذه النسخة من خلال تواجد 104 اتحاد عضو من جميع دول العالم، مؤكداً أنه امتداد للتطور التي تشهده المملكة في القطاع الرياضي، ومن المؤشرات الأساسية لرؤية المملكة ٢٠٣٠. من جهته، أبدى الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، سعادته باستضافة المملكة للجمعية العمومية للاتحاد الدولي، لما تشهده من حراك رياضي كبير، إضافة إلى التطور الكبير للاتحاد السعودي للخماسي الحديث في الأعوام الماضية.

وكشف عن دعمه للمرشح الذي يمتلك شغف تطوير رياضة الخماسي الحديث، من بين المرشحين الثلاثة السيد روبرت ستول، والمهندس شريف العريان والسيد جوزيف بوزو، وأضاف” هدفنا هو إيصال رسالة للمجتمع من خلال الكونغرس الدولي، عن طبيعة الألعاب الخماسية التي يشملها الاتحاد، وهي الجري والرماية بالليزر والسباحة والمبارزة وسباق العقبات.