الرياضة العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية

الرياض – هاني البشر

شهدت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأستاذة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. ودشن الاجتماع، الهوية الرقمية للاعبات الخليجيات في المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، للتعريف بنجاحاتها وتعزيز البيئة الرقمية التي تشكل أحد المقومات الداعمة لمنظومة التنمية الشاملة لرياضة المرأة الخليجية. وحضرت العريفي، حفل جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسخته الثامنة، والذي قُدم فيه عدد من الجوائز للمتميزات رياضياً على المستوى العربي لجميع الفئات العمرية بالإضافة إلى الكوادر التدريبية النسائية، والاعلاميات الرياضيات، وأفضل أم رياضية، وشخصية العام الرياضية العربية.