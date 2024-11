مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة «السينما العائلية»

جدة : البلاد

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قائمة أفلام «السينما العائلية» المخصص للعائلات والأطفال، خلال مؤتمر صحافي عقد الإثنين بمقر المهرجان الجديد في البلد جدة التاريخية.

وتضمنت القائمة سلسلة من الأفلام، ومن المقرر عرض هذه الأعمال خلال الدورة الرابعة، بدءًا من 5 إلى 14 ديسمبر 2024، تحت شعار «للسينما بيت جديد».

واختار برنامج «السينما العائلية» ثلاثة أفلام، ضمت أول فيلم غنائي استعراضي في المهرجان، وهو «سُكّر: سبعبع وحبوب الخرزيز» للمخرج المصري تامر مهدي، وكتابة هبة مشاري حمادة. ويرصد الفيلم سلسلة من المغامرات للفتاة اليتيمة سُكر وأصدقائها، وهو تكملة لفيلمه الموسيقي الاستعراضي والخيالي السابق بعنوان «يوميات سكر: صاحب الظل الطويل».

وسيعرض في المهرجان أيضًا فيلم «دب الباندا في إفريقيا» PANDA BEAR IN AFRICA للمخرجين ريتشارد كلوز وكارستن كيليريش، ويتتبع رحلة المغامر «باندا بينج» لإنقاذ صديقه، وفيلم «نايت أوف ذا زوبوكاليبس» NIGHT OF THE ZOOPOCALYPSE، الذي يروي قصة فيروس يحوّل الحيوانات في حديقة حيوان كوليبيبر إلى كائنات زومبي، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن علاج.

وقال أنطوان خليفة، مدير البرامج العربية والكلاسيكية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عبر بيان صحافي: «نقدم من خلال برنامجنا هذا العام مجموعة رائعة تم اختيارها بعناية ونفخر بتعريف الأطفال بعالم السينما في مصر وخارجها، وذلك من خلال عرض أول فيلم استعراضي موسيقي في المهرجان، وهو من بطولة حلا الترك وماجدة زكي ومحمد ثروت، الذي سيتم عرضه ضمن برنامجنا الرائع للعائلات والأطفال. إننا على ثقة تامة من أنه سيكون ممتعًا للجمهور من جميع الأعمار».