مها الحملي تتأهب لرالي باها الأردن الدولي

الدمام-البلاد

بعد نجاحها في محافظتها على وصافتها في بطولة السعودية تويوتا محليا، تواصل البطلة السعودية مها الحملي مسيرتها في رياضة الراليات، حيث تستعد لخوض غمار باها الأردن الدولي، الذي يشكل محطة هامة في الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة (فيا) والجولة السابعة لفئة الدراجات النارية والدراجات الرباعية (فيم)، بالإضافة إلى الجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط للراليات الكروس كانتري (فيا).

وسيقطع المتسابقون مسافة تنافسية تصل إلى 566.46 كيلومتر عبر تضاريس صحراوية وعرة، في مسار يمتد إجمالياً إلى 775.31 كيلومتر، بداية من مدينة العقبة مروراً بصحراء وادي رم يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى السبت.

وعلقت مها عن التحدي الجديد و القوي في مسيرتها : ” الجوله الثالثه من بطولة الشرق الأوسط اللي وصلنا في الصداره ونتمنى من الله التوفيق للمحافظه عليها ، انها اول مرة في الأردن سعيدة ومتحمسة ، الأردن بلد محب لرياضه السيارات وبها أسماء قديره وقديمة والمنافسه ايضاً في فئة تشالنجر ليست سهله، ولكن طموحنا حد القمه، وإن شاء الله، نرجع للصدارة.