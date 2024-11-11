بيتس بان جلف تركز في 2025 على صقل المواهب وتعزيز الثقافة وتقديم الحلول المبتكرة المرنة

الفعالية السنوية الثامنة والعشرون “BPG Camels” في رأس الخيمة تثري الإبداع والابتكار

تسعى بيتس بان جلف لمكانة عالمية بتحقيق إيرادات قياسية وحصد جوائز جديدة في القطاع

جدة : البلاد

اختتمت مجموعة بيتس عبر الخليج لمجموعة WPP، فعاليتها السنوية الثامنة والعشرين في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة، بحضور 154 مشاركًا يمثلون 35 جنسية من سبع دول مختلفة. واستمرت الفعالية لمدة ثلاثة أيام تحت اسم (BPG Camels)، في تأكيد على التزام المجموعة بمبادئ التنوع، والشمول، والابتكار.

وقد صرح آفي بوجاني، الرئيس التنفيذي لدى BPG ، قائلاً: “الثقافة ليست مجرد كلمة؛ فهي تشمل كل شيء، من التعاون بتواضع إلى احتضان الابتكار والتركيز على العميل، والإيمان بأن الأفكار لا تعترف بالمناصب، إذ يساهم كل فرد وله قيمته الخاصة. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، نسعى جميعًا للتميز والاحتفاء بالنجاحات، مع الحفاظ على قيمنا الإنسانية”.

تأتي فعالية BPG في وقت مهم، حيث يتزايد الطلب على الحلول المرنة المبتكرة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب والتركيز على العملاء والاستدامة. وأبرزت فعالية (BPG Camels) الكفاءة الإبداعية المتعددة التخصصات، لتعزز مكانة BPG كرائدة في عالم الخدمات الرقمية الشاملة. وتعاونت الفرق الإحدى عشرة المشاركة على مجموعة من العروض الإبداعية، مُظهرة قدرتها على تقديم حملات ذات تأثير كبير.

ومن جانبه، أشار توبي هوار، مدير العملاء العالمي لشركة يونيليفر في WPP وعضو مجلس إدارة BPG ، قائلاً: ” تُعزز الجوائز التفكير الإبداعي، وتُحفز الطموح، وتجذب وتحتفظ بالمواهب المتميزة، وتبني الثقة مع العملاء. كما أنها تعزز سمعة العلامة التجارية، حيث تتفوق العلامات التجارية المبدعة في نمو الإيرادات بمقدار 2.4 ضعفاً خلال خمس سنوات. كما تعزز الجوائز تأثير الحملة عبر وسائل الإعلام المكتسبة، وتظهر قوة الإبداع الذي يستند على البيانات، وتؤكد على الالتزام بالابتكار المستمر والاستثمار المستقبلي في الإبداع”.

استنادًا إلى تحقيق معدلات نمو بلغت 50% في إيرادات عام 2023، تضع BPG أهدافًا طموحة لعام 2025. واستعرضت الفعالية إمكانيات المجموعة في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحديات إبداعية عالية المخاطر، تم تقييمها من قبل لجنة من خبراء الصناعة: سونال دابرال، مؤسس شركة استشارات إبداعية ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركات Bates Asia، DDB India، Ogilvy India؛ مارياغرازيا دي أنجليس، المدير العام في Landor MEA؛ دومينيك ستالارد، مؤسس The Experience Makers؛ كلارك ويليامز، مدير التسويق والاتصالات في نيوم/تروجينا؛ ورافي راو، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في GroupM والمستشار الاستراتيجي لـ بيتس بان جلف.

وأوضح فالي لاكشمانان، رئيس BPG Arabia ومدير تجربة العملاء في المجموعة، قائلاً: “لا شيء يضاهي حماسنا عندما تجتمع فرقنا من مختلف الأسواق والتخصصات في فعالية تمزج العمل بالترفيه. وتمنحنا BPG Camels هذه الفرصة الفريدة للتواصل والتعارف بطرق لا يمكن تحقيقها في ظل الزخم المستمر للعمل عن بعد والعمل الميداني. وقديماً قال أوسكار وايلد ’يمكنهم سرقة الثروات العادية، أما الثروات الحقيقية فلا يستطيعون سرقتها‘؛ ففي روح كل منا تكمن ثروات لا تنضب ولا يمكن سلبها‘؛ ويجسد اجتماعنا هذه الثروة الحقيقية التي تكمن في قيمنا وعملنا”.

جدير بالذكر أن الحملة الفائزة كانت من تصميم وتنفيذ فريق تحت قيادة دينا نجم، مديرة الأعمال في بيتس بان جلف العربية بمدينة جدة، وتناولت انتشار الإصابة بمرض السكري في المملكة العربية السعودية. وقد قالت نجم تعليقاً على هذا الفوز: “ساهم كل فرد في الفريق بوجهة نظر فريدة كان لها دور في صياغة الرؤية الإبداعية الشاملة، وبذل الجميع قصارى جهدهم لدعم بعضهم. وما كانت مهمة علينا تنفيذها تحت مستوى عال من الضغط تحولت إلى تجربة مفعمة بالطاقة الإيجابية خلال الفعالية، في تجسيد للقيم التي تنفرد بها بيتس بان جلف”.

ومع التزامها بالتخصصات المتعددة والتعاون وطرح الأفكار المبتكرة، تستعد BPG لتحقيق مكانة عالمية ونجاحات كبيرة بحلول عام 2025.

تصريحات لجنة التحكيم: