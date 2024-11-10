الرياضة البلياردو والسنوكر يعقد جمعيته العمومية الأولى

البلاد- الرياض عقد الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، الجمعية العمومية الأولى للاتحاد، تأهباً لانتخابات الجمعية العمومية لمجلس إدارة الاتحاد، بحضور رئيس اللجنة العامة للانتخابات الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنزي. وشهد الاجتماع التأسيسي الأول للجمعية العمومية، حضور 23 عضوا من أعضاء الجمعية من أصل 28 عضوا، المصادقة على لائحة الانتخابات، والمصادقة على أعضاء اللجنة العامة للانتخابات، والمصادقة على تسمية أعضاء لجنة الطعون والمخالفات الانتخابية. جدير بالذكر ان الجمعية العمومية هي المره الأولى التي يتم عقدها في تاريخ الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر .