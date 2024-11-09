قرعة خليجي 26.. الأخضر السعودي في المجموعة الثانية

الرياضةقرعة خليجي 26.. الأخضر السعودي في المجموعة الثانية صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ 9 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أوقعت قرعة كأس الخليج 2024 التي أجريت اليوم السبت المنتخب السعودي ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتي ضمت معه منتخبات العراق والبحرين واليمن. وستنطلق كأس الخليج العربي رقم 26 في الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى الثالث من يناير من العام المقبل 2025. وفي المجموعة الأولى أوقعت القرعة المنتخب الإماراتي بجانب كل من منتخبات قطر والكويت وعمان. ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي على أن يلتقي الفائز من المباراتين على اللقب في الثالث من يناير.