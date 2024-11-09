الرياضة في دوري يلو| الحزم في اختبار جدة.. والجندل يواجه الزلفي

حائل- خالد الحامد تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة العاشرة من دوري يلو؛ حيث يستضيف الجندل الـ 13 بـ 10 نقاط، نظيره الزلفي الـ 11 برصيد 10 نقاط. الجندل خسر من الطائي؛ لذا يتطلع لاستغلال دعم الأرض والجمهور للتغلب على منافسه، أما الزلفي فخسر من الحزم، ويأمل بالعودة بنتيجة إيجابية من الجوف. وفي الر، يستقبل فريق الحزم الوصيف برصيد 19 نقطة، نظيره جدة الـثالث بـ 19 نقطة، في مباراة التمسك بالوصافة وتقليص الفارق أمام المتصدر نيوم الذي لا يبتعد عنه سوى بفارق 3 نقاط. الحزم يسعى للفوز وحصد العلامة الكاملة وهو نفس طموح الفريق الجداوي.