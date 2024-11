بحضور الآلاف من محبّي Pokémon GO وأبرز مشاهير التواصل الاجتماعي في المملكة.. Pokémon GO تحتفل بإطلاقها الرسمي في السعودية بحدثٍ تفاعلي ضخم من قلب “بوليفارد سيتي”

• أُقيم الحدث بالتعاون بين شركة Niantic Labs المطوّرة للعبة وموسم الرياض والهيئة السعودية للسياحة ومجموعة سافي للألعاب الإلكترونية.

• شهد الحدث منافسات حماسية بين أبرز لاعبي Pokémon GO وقدّم جوائز قيّمة للجمهور ضمن أجواء احتفالية ممتعة.

الرياض – هاني البشر

في أجواءٍ احتفالية رائعة وبحضور أكثر من 5000 من محبّي Pokémon GO في المملكة، شهد بوليفارد سيتي الجمعة؛ الحدث الرسمي لإطلاق Pokémon GO في السعودية.

الحدث الذي يُعدّ الأوّل من نوعه في المملكة جرى تنظيمه من قبل شركة Niantic Labs العالمية المطوّرة للتطبيق وبالتعاون مع موسم الرياض والهيئة السعودية للسياحة ومجموعة سافي للألعاب الإلكترونية.

وانطلق الحدث عند الساعة السابعة مساءً بكلمة ألقتها نوف الحسون، رئيسة إدارة الشراكات والتوطين في مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية رحّبت فيها بشركة Niantic Labs في السعودية وسلّطت الضوء على النمو غير المسبوق لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والدور الكبير الذي تقوم به مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية لتعزيز نمو هذا القطاع في السعودية والعالم أجمع.

وتلا ذلك كلمة ألقاها عمر تيليز، نائب الرئيس في شركة Niantic عبّر فيها عن فخره واعتزازه بإطلاق التطبيق رسميًا في المملكة وعن امتنانه للدعم الكبير الذي قدمه موسم الرياض، والهيئة السعودية للسياحة ومجموعة سافي للألعاب الإلكترونية لجعل هذا الحدث واقعًا ملموسًا، كما شكر جميع محبّي Pokémon GO في المملكة على تفاعلهم الكبير مع التطبيق منذ إطلاقه رسميًا على متجريّ App Store وGoogle Play يوم 12 أكتوبر الماضي.

ومنذ إطلاقه رسميًا في المملكة، شهد التطبيق إقبالاً كبيرًا من محبّي اللعبة وتصدّر قائمة تصنيف أفضل الألعاب المجانية على متجر App Store، وقائمة ألعاب المغامرة المجانية الجديدة والأكثر تحميلًا على Google Play على مدار أسبوعين كاملين.

وشهد الحدث ظهورًا خاصًا لأبرز مشاهير التواصل الاجتماعي في المملكة وهم بندريتا (Banderitax) وأوسمز (oCMz) وشونق بونق (SHoNgxBoNg)، حيث مثّل كلٌ منهم فريقًا خاصاً بتطبيق Pokémon GO وهي فرق Valor وInstinct وMystic. وألهب المؤثرون حماس الجمهور الحاضر وشجعوا اللاعبين الممثلين لفرقهم في منافسات PvP الحماسية، كما احتفلوا مع محبّي Pokémon GO بفعالية Raid Battle المميزة والتي شارك فيها آلاف اللاعبين في الوقت نفسه للإمساك البوكيمون الأسطوري Mewtwo.

وتعليقاً على الحدث، قال عمر تيليز، نائب الرئيس في شركة Niantic Labs: “هذه لحظة تاريخية لشركة Niantic Labs وتطبيق Pokémon GO ونحن فخورون جدًا بتواجدنا هنا في السعودية وممتنون لمدى الاستقبال الرائع من محبّي اللعبة في المملكة وتفاعلهم معها، وللدعم الكبير والمشكور من قبل شركائنا في موسم الرياض والهيئة السعودية للسياحة ومجموعة سافي للألعاب الإلكترونية”.

وأضاف تيليز: “حضور الآلاف من محبّي Pokémon GO هو تأكيد على شعبية هذه اللعبة هنا في المملكة ومتابعةٌ لنجاحها العالمي منذ إطلاقها. Pokémon GO هي أكثر من مجرّد لعبة حيث ساهمت بإلهام ملايين الأشخاص حول العالم لاستكشاف أماكن جديدة والتفاعل مع اللاعبين الآخرين وإنشاء صداقات جديدة والمشي مليارات الكيلومترات، وتحقيق أسلوب حياة أكثر صحة وحيوية. ومنذ إطلاقها عالميًا، تم تحميل Pokémon GO أكثر من مليار مرة، وتمكن اللاعبون من المشي أكثر من 8 مليار كيلومتر”.

واختتم تيليز خطابه قائلًا: “ردود الفعل التي تلقيناها من المجتمع السعودي فاقت التوقعات. نحن فخورون جداً بكونناً جزءاً من مجتمع الألعاب المتنامي هنا في المملكة ومتحمسون لمشاركة رؤيتها الطموحة والمساهمة بنمو قطاع الألعاب فيها”.

وتم إطلاق Pokémon GO عالميًا في عام 2016 من قبل Niantic Labs وThe Pokémon Company International، وتمثل اللعبة تجربة مجتمعية فريدة تشجّع اللاعبين على التفاعل مع بعضهم البعض واكتشاف أماكن جديدة، كل ذلك أثناء الاستمتاع بجمع البوكيمون. واليوم، تجاوز عدد لاعبي Pokémon GO حول العالم عتبة الـ 100 مليون لاعب سنوياً، فيما تجاوزت عمليات التحميل المليار تحميل في أكثر من 150 دولة ومنطقة؛ مما يجعلها واحدة من أشهر ألعاب الواقع المعزز على مستوى العالم.

ولمزيد من المعلومات، يُرجى متابعة حسابات @PokemonGOAppAra على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات X و Instagram وTikTok، واستخدام الهاشتاق (#العب_PokemonGO) لمشاركة أروع المغامرات والتجارب في عالم البوكيمون.