المنتخب الوطني يصل ملبورن استعدادًا لمواجهة أستراليا

وصلت بعثة المنتخب الوطني، مساء اليوم السبت، إلى مدينة ملبورن الأسترالية، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ويستعد الأخضر في شهر نوفمبر لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيحل الأخضر ضيفًا على منتخب أستراليا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري على استاد ريكتانغولار ملبورن، وفي التاسع عشر من الشهر نفسه سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب إندونيسيا وستقام على استاد غيلورا بونغ كارنو.
وقبل ساعات، قرر المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، ضم “محمد القحطاني” لقائمة الأخضر، واستبعاد “سالم الدوسري، وعبدالإله المالكي” بداعي الإصابة.
وفي سياق متصل، استبعد المدير الفني إيرڤي رينارد اللاعب عبدالإله العمري، من قائمة الأخضر بعد الإصابة التي تعرض لها في مشاركته الأخيرة مع ناديه، فيما ضم المدير الفني اللاعب عون السلولي لقائمة الأخضر.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.
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