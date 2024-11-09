الرياضة الليلة ختام بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس

الأمريكية “كوكو جوف” تقصي المصنفة الأولى عالمياً.. وقمة مرتقبة تجمعها بالصينية “كينوين” الرياض – هاني البشر

أقيمت الجمعة 8 نوفمبر 2024 منافسات دور الأربعة من بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس لفئتي «الفردي والزوجي»، التي احتضنتها الصالة الداخلية في جامعة الملك سعود، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة. ووسط مباريات قوية؛ نجحت الأمريكية (كوكو جوف) بإقصاء البيلاروسية (أرينا سابالينكا)؛ بواقع مجموعتين دون رد؛ لتصبح أصغر لاعبةٍ تصل إلى نهائي رابطة محترفات التنس منذ عام 2010م، كما تمكنت (الصينية شينغ كينوين) من حجز مقعدها في المباراة النهائية، بعد تغلبها على (التشيكية باربورا كريتشيكوفا) بمجموعتين نظيفتين. وأشارت الأمريكية كوكو جوف، إلى أهمية مواجهتها ضد الصينية كينوين، لا سيما في ظل الحضور الجماهيري المميز، والذي يعكس تأثير استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مؤكدةً أنها تطمح لنسخة العام المقبل، لا سيما وأن الدعم الذي تحظى به في المدرجات، يوازي الدعم الذي تحصل عليه في بلدها. وفي مواجهات فئة «الزوجي» تمكنت كل من (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف) من العبور إلى نهائي البطولة، بعد انتصارهما على (الأمريكية نيكول ميليشار مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز) بمجموعتين مقابل لا شيء، فيما أكملت كل من التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند عقد المتأهلات إلى النهائي، بعد فوزهما على (هاو- تشينغ تشان “تايبيه-الصين” والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا) بمجموعتين دون مقابل. وتختتم اليوم السبت 9 نوفمبر 2024م، بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس، إذ ستشهد المواجهة النهائية في فئة “الفردي” قمةً مرتقبةً بين الصينية شينغ كينوين والأمريكية كوكو جوف، فيما ستكون المباراة النهائية في فئة “الزوجي” بين (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف)، ضد (التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند)، وذلك في تمام الرابعة عصراً.