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شاهد| الهلال يستعيد صدارة” روشن” بثلاثية الاتفاق
الرياضة

شاهد| الهلال يستعيد صدارة” روشن” بثلاثية الاتفاق

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       8 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استعاد فريق الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد فوزه على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين  بملعب المملكة أرينا بالرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة.

سجل هدفي الهلال كل من الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، وعزز مالكوم بالثاني في الدقيقة 80.

وقلص فيكتور سانتوس النتية للاتفاق من ركلة جزاء، قبل أن ينجح الهلال في تسجيل ثالث أهدافه في الدقيقة السادسة من الوقت البديل عن طريق محمد القحطاني.

وواصل ميتروفيتش صدارته لترتيب هدافي دوري روشن في الموسم الجاري برصيد 11 هدفًا.

بهذا الفوز، استعاد الهلال صدارة روشن بعد الوصول إلى النقطة 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 11 .

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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