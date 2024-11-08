شاهد| الهلال يستعيد صدارة” روشن” بثلاثية الاتفاق

البلاد- جدة
استعاد فريق الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد فوزه على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب المملكة أرينا بالرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة.
سجل هدفي الهلال كل من الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، وعزز مالكوم بالثاني في الدقيقة 80.
وقلص فيكتور سانتوس النتية للاتفاق من ركلة جزاء، قبل أن ينجح الهلال في تسجيل ثالث أهدافه في الدقيقة السادسة من الوقت البديل عن طريق محمد القحطاني.
وواصل ميتروفيتش صدارته لترتيب هدافي دوري روشن في الموسم الجاري برصيد 11 هدفًا.
بهذا الفوز، استعاد الهلال صدارة روشن بعد الوصول إلى النقطة 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 11 .
عرضية من لودي..
وميتروفيتش يفتتح أول أهداف الهلال ⚽️🔥
الهلال 1 × 0 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي
#الهلال_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/v7fTt4kT1G
— SSC (@ssc_sports) November 8, 2024
مالكوم 🇧🇷
يضيف ثاني أهداف الهلال ⚽️⚽️#دوري_روشن_السعودي | #الهلال_الاتفاق | #للجماهير pic.twitter.com/4F4SRTViZS
— دوري روشن السعودي (@SPL) November 8, 2024
فيتينيو يقلص الفارق للاتفاق.. 🔥⚽️
الهلال 2 × 1 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي
#الهلال_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/YPRJtv3ReZ
— SSC (@ssc_sports) November 8, 2024
ثلاثية هلالية!.. 🔥
محمد القحطاني يسجل ثالث أهداف الهلال ⚽️
الهلال 3 × 1 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي
#الهلال_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/qTebZoXN2e
— SSC (@ssc_sports) November 8, 2024