شاهد| النصر يحسم ديربي الرياض

البلاد- جدة
نجح فريق النصر في استعادة انتصاراته في دوري روشن السعودي للموسم الجاري، بتخطي عقبة ضيفه الرياض في الجولة العاشرة من عمر المسابقة.
وكان الفوز قد غاب عن صفوف النصر بعد تعادلين أمام كل من الخلود والهلال في آخر جولتين.
هذا الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 22 محتلاً المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما توقف رصيد الرياض عند 14 نقطة في المركز السابع.
هدددددف!⚽
ساديو ماني يفتتح التسجيل للنصر ⚽🔥
الرياض 0 × 1 النصر
#دوري_روشن_السعودي#الرياض_النصر | #SSC pic.twitter.com/6QN9IVQAyF
— SSC (@ssc_sports) November 8, 2024