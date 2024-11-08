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شاهد| النصر يحسم ديربي الرياض
الرياضة

شاهد| النصر يحسم ديربي الرياض

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       8 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق النصر في استعادة انتصاراته في دوري روشن السعودي للموسم الجاري، بتخطي عقبة ضيفه الرياض في الجولة العاشرة من عمر المسابقة.

وكان الفوز قد غاب عن صفوف النصر بعد تعادلين أمام كل من الخلود والهلال في آخر جولتين.

سجل هدف النصر الوحيد اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 22 محتلاً المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما توقف رصيد الرياض عند 14 نقطة في المركز السابع.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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