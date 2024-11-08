الهيئة الملكية بالجبيل تحتضن بطولة آسيا للشباب والناشئين والتتابع المختلط

الرياض- غدير الطيار

تستضيف مدينة الجبيل الصناعية بطولة آسيا للشباب والناشئين والتتابع المختلط يومي السبت والأحد 9 و10 نوفمبر بتنظيم وإشراف من الهيئة الملكية، في حدث رياضي كبير يجمع رياضيين واعدين من مختلف الدول الآسيوية.

تأتي هذه البطولة كفرصة مهمة لإبراز قدرات الشباب والناشئين في المنافسات الرياضية وتعزيز مستوى الأداء الرياضي في القارة.

تتضمن فعاليات البطولة مسابقات فردية وجماعية، بما في ذلك منافسات التتابع المختلط التي تجمع بين اللاعبين لتحقيق الفوز بروح التعاون والعمل الجماعي. وتهدف البطولة إلى تطوير المهارات الرياضية للجيل القادم، وتعزيز روح التحدي، وإثراء الخبرات في أجواء احترافية وملهمة.

وتبرز استضافة المملكة لهذا الحدث التزامها بتطوير البنية التحتية الرياضية، ودعمها للفعاليات الدولية وفق أعلى المعايير. وتسعى الهيئة الملكية بالجبيل من خلال هذه البطولة إلى تسليط الضوء على أهمية الرياضة في بناء جيل واعٍ وقوي، وتعزيز التواصل الرياضي بين الدول الآسيوية في أجواء تنافسية مليئة بالحماسة.

وعلى هامش الاستضافة، أقيم سباق الهواة والسباق المفتوح اليوم الجمعة؛ ما يعكس التزام الهيئة بتقديم فرص متنوعة للمشاركة وتعزيز الاهتمام بالرياضة في جميع الفئات العمرية.