السبت| الأخضر السعودي يغادر إلى أستراليا

تغادر بعثة المنتخب الوطني فجر غدٍ السبت إلى مدينة “ملبورن” الأسترالية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ويستعد الأخضر في شهر نوفمبر لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيحل الأخضر ضيفًا على منتخب أستراليا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري على استاد ريكتانغولار ملبورن، وفي التاسع عشر من الشهر نفسه سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب إندونيسيا وستقام على استاد غيلورا بونغ كارنو.
يجدر الإشارة بأن المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرافي رينارد” استدعى ( 27 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد الكسار، محمد اليامي، حامد يوسف، عبدالرحمن الصانبي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، سعد الناصر، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، أيمن فلاته، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.
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