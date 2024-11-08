الرياضة الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 في ضيافة المملكة للعام السادس على التوالي

الرياض – هاني البشر

انطلقت أمس الخميس منافسات الجولة العالمية 3×3 الدولية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA والتي تستضيفها مدينة نيوم حيث تبدأ منافساتها من 7 نوفمبر 2024 وتستمر حتى يوم السبت 9 نوفمبر 2024 وهذه للمرة السادسة على التوالي تستضيف المملكة العربية السعودية هذه الجولة العالمية. ويشارك في هذه الجولة في فئة الرجال 4 فرق سعودية هي فرق (جدة، مكة، العلا، الدمام) من أصل 16 فريقا مشاركا بالجولة. حيث تم تقسيم الفرق إلى قسمين: القسم الأول يحتوي 6 فرق تتنافس فيما بينها في تصفيات أولية، يتأهل منها فريقان إلى التصفيات النهائية، التي تضم 10 فرق ليكمل عقد الفرق المتأهلة 12 فريقا. حيث سيلعب في اليوم الأول 6 فرق مقسمة إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى كلاً من ⁠فريق جدة السعودي و⁠⁠فريق الدمام السعودي و⁠⁠فريق هانزو الصيني، وتضم المجموعة الثانية كلاً من فريق مكة السعودي وفريق الريان القطري وفريق بلونج الليتواني. وسيتأهل الأول من كلا المجموعتين لينضم إلى الفرق العشرة المتأهلة مباشرة للتصفيات النهائية، التي تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات على النحو الآتي: المجموعة (A) •⁠ ⁠فريق يو بي هويزان الصربي •⁠ ⁠⁠فريق ليمان الصربي •⁠ ⁠⁠فريق الان باتار المنغولي المجموعة (B) •⁠ ⁠فريق باريس الفرنسي •⁠ ⁠⁠فريق بارتيزان الصربي •⁠ ⁠⁠فريق العلا السعودي المجموعة (C) •⁠ ⁠فريق امستردام الهولندي •⁠ ⁠⁠فريق ڤيينا النمساوي •⁠ ⁠⁠متصدر المجموعة الأولى من التصفيات الأولية المجموعة (D) •⁠ ⁠فريق راودونفاريس الليتواني •⁠ ⁠⁠فريق ميامي الأمريكي •⁠ ⁠⁠متصدر المجموعة الثانية من التصفيات الأولية الجدير بالذكر أنه في اليوم الأول ستلعب جميع مباريات التصفيات الأولية وإعلان المتأهلين، وفي اليوم الثاني ستلعب فرق التصفيات النهائية الاثني عشر؛ حيث سيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي، وستقام منافسات هذا الدور ودور نصف النهائي والمباراة النهائية وختام الجولة في اليوم الثالث الموافق 9 نوفمبر 2024. علماً بأن جميع المباريات سيتم نقلها عبر قناة الاتحاد الدولي FIBA 3×3 على منصة اليوتيوب، كما ستقام خلال الفعالية بطولة كأس نيوم 3×3 للسيدات، التي تشارك فيها 6 فرق خليجية وهي الرياض وجدة من السعودية والدوحة القطري والكويت الكويتي ومسقط العماني والزلاق البحريني، هذا وقد فاز فريق الرياض الاسبوع الماضي بنسخة المنامة بالبحرين بعد فوزه بالنهائي امام الزلاق البحريني.