“منشآت” و “كاوست” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال

جدة : البلاد

أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم وتمكين رواد الاعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج والمبادرات المقدمة من الطرفين.

وجاء التوقيع ضمن فعاليات ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه “منشآت” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، من 5 إلى 9 نوفمبر.

وقع مذكرة التفاهم عن “منشآت” نائب المحافظ لخدمات المنشآت المهندس ريان بن إبراهيم الفايز، بينما يمثل “كاوست” نائب الرئيس لمعهد التحول الوطني الدكتور آين كامبل.

وتركز المذكرة على التعاون المشترك والذي يهدف إلى إزالة العوائق التي تؤثر سلبا على بيئة ريادة الأعمال وذلك من خلال العمل على تصميم خدمات جديدة للمنشآت متسارعة النمو في برنامج طموح وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج المتخصصة.

كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الجانبين، والبحث للمشاركة في إقامة بعض المشاريع لتطوير بيئة ريادة الأعمال على مستوى المملكة، والتعاون في إقامة فعاليات وملتقيات ودورات داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إقامة البرامج التدريبية في “أكاديمية منشآت”.

وتعكس هذه المذكرة أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتعزيز أثرها الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، إلى جانب فتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن ملتقى “بيبان24” يسعى إلى تعزيز نمو مشاريع رواد الأعمال وزيادة قدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.