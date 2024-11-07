منصة أرامكو السعودية للتواصل المجتمعي تفوز بجائزة المدن الذكية العالمية 2024

الظهران : البلاد

حصلت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، على تكريم عالمي لاستخدامها المبتكر للتقنية الرقمية في تحسين نمط حياة موظفيها.

وفازت منصة المشاركة الرقمية الخاصة بالشركة (myCommunity) بجائزة الابتكار خلال حفل توزيع جوائز المدن الذكية العالمية 2024، وهو حدثٌ سنوي يمنح شهادات اعتراف للمشاريع والأفكار والإستراتيجيات الرائدة التي تهدف إلى جعل المدن في جميع أنحاء العالم أكثر استدامة وقابلية للعيش اقتصاديًا.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس لخدمات أحياء السكن في أرامكو السعودية مشاري آل الشيخ مبارك، أن الجائزة تعكس الأهمية التي توليها أرامكو السعودية لرفاهية موظفيها، مبينًا أنه من خلال التركيز القوي على التميّز والاستخدام المبتكر للتقنيات الرقمية، تهدف أرامكو إلى تحسين جودة الحياة في أعمالها، وتعزيز أنماط الحياة في مجتمعاتها، ونتيجة لهذا النهج حصلت منصة (myCommunity) الخاصة بالشركة على هذه الجائزة المرموقة، مما يعزّز جهودها لمواصلة العمل والبناء على ما تحقق من إنجاز.

وتوفّر منصة (myCommunity) إمكانية وصول أكثر من 200 ألف شخص في 14 مجتمعًا داخل أرامكو السعودية وأنحاء المملكة إلى معلومات قابلة للتخصيص، والدخول إلى مئات المرافق، والعديد من الميزات الجديدة مثل الأجندة التفاعلية للأنشطة الرياضية، والنوادي المجتمعية، وأجندة الفعاليات لكل مجتمع.

وتشمل الخصائص الرئيسة التي تعطي الأولوية للشمولية، واجهة وظائف محدّثة تساعد على تصفح أكثر تفاعلية وسهولة تثري تجربة المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المنصة لتشجع التقييمات، واستطلاعات الرأي المجتمعية، والحصول على تعليقات فورية من المستخدمين حول أداء المرافق والخدمات.

ونُظم حفل جوائز المدن الذكية العالمية 2024 في برشلونة خلال حفل خاص في 6 نوفمبر 2024 بصفته جزءًا من المؤتمر العالمي للمدن الذكية.