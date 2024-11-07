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شاهد| القادسية يتغلب على الفيحاء ويرتقي لـ” الرابع”
الرياضة

شاهد| القادسية يتغلب على الفيحاء ويرتقي لـ” الرابع”

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       7 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد جدة

واصل فريق القادسية مسلسل انتصاراته، ونجح في تحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي على حساب ضيفه الفيحاء بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من تركي العمار، وبيير أوباميانج، من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و 44.

ونجح الفادسية في الحفاظ على التقدم مع شوط المباراة الثاني ليحصل على النقاط الثلاث.

الفوز رفع رصيد القادسية إلى 19 نقطة ليحتل الفريق المركز الرابع، ويقتحم المربع الذهبي لروشن، في حين جمّدت الخسارة رصيد الفيحاء عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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