شاهد| القادسية يتغلب على الفيحاء ويرتقي لـ” الرابع”

البلاد جدة
واصل فريق القادسية مسلسل انتصاراته، ونجح في تحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي على حساب ضيفه الفيحاء بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة.
انتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من تركي العمار، وبيير أوباميانج، من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و 44.
ونجح الفادسية في الحفاظ على التقدم مع شوط المباراة الثاني ليحصل على النقاط الثلاث.
الفوز رفع رصيد القادسية إلى 19 نقطة ليحتل الفريق المركز الرابع، ويقتحم المربع الذهبي لروشن، في حين جمّدت الخسارة رصيد الفيحاء عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر.
🔚 نهاية المباراة
القادسية يكسب الفيحاء بثنائية نظيفة
شاهد هدفي اللقاء ⚽️⤵️#دوري_روشن_السعودي#القادسية_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/p4XiVbILDD
— SSC (@ssc_sports) November 7, 2024