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شاهد| الشباب يعبر الخلود بثنائية حمدالله
الرياضة

شاهد| الشباب يعبر الخلود بثنائية حمدالله

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       7 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه الشباب لفوز ثمين على حساب مضيفه الخلود بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

سجل عبدالرزاق حمدالله ثنائية الشباب في الدقيقتين 58 “من ركلة جزاء” و75 من عمر المباراة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن ينجح الشباب في حسم اللقاء مع الشوط الثاني.

الفوز قفز بالشباب إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة، وتوقف رصيد الخلود بعد الخسارة عند النقطة 7 محتلاً المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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