شاهد| الشباب يعبر الخلود بثنائية حمدالله

البلاد- جدة
قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه الشباب لفوز ثمين على حساب مضيفه الخلود بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.
سجل عبدالرزاق حمدالله ثنائية الشباب في الدقيقتين 58 “من ركلة جزاء” و75 من عمر المباراة.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن ينجح الشباب في حسم اللقاء مع الشوط الثاني.
الفوز قفز بالشباب إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة، وتوقف رصيد الخلود بعد الخسارة عند النقطة 7 محتلاً المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن.
ثنائية حمدالله تصل بالليوث للمركز الثالث مؤقتًا ⚽⚽
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵#دوري_روشن_السعودي#الخلود_الشباب | #SSC pic.twitter.com/Yiy8NyfTR1
— SSC (@ssc_sports) November 7, 2024