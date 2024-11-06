الرياضة في رابع أيام نهائيات رابطة محترفات التنس.. “جوف” تعبر إلى دور الأربعة.. والكندية والنيوزيلندية تُحققان الفوز الثاني توالياً

الرياض – هاني البشر تواصلت أمس الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 منافسات اليوم الرابع لبطولة نهائيات رابطة محترفات التنس، التي تحتضنها الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، لأول مرة في الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة. وافتتحت (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف) مباريات فئة «الزوجي» من المجموعة «البيضاء» بفوز ثمين على (الإيطاليتين جاسمين باوليني وسارة إيراني)؛ بواقع مجموعتين مقابل مجموعة، كما دوّنت كل من (هاو- تشينغ تشان “تايبيه-الصين” والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا)، فوزاً صعباً على (الأمريكيتين ديزيراي كراوتشيك وكارولين دولهايد) بمجموعتين مقابل واحدة. وعبّرت النيوزيلندية إيرين روتليف عن سعادتها بتحقيق الفوز الثاني توالياً، قائلةً: “لا شك أن الفوز على جاسمين وسارة يعد تحدياً كبيراً، وجزءاً مهماً لرفع وتيرة الأداء، خاصةً أنهما يعتمدانِ أسلوب الإرسال ثم التقدّم إلى الشبكة؛ ما يمنحهما القوةَ والأفضلية في المباريات، كما أننا سعيدتان بهذا الفوز، ونتمنى أن نواصل بنفس الشغف”. ونجحت الأمريكية كوكو جوف بالتأهل إلى الدور نصف النهائي في فئة “الفردي” عن المجموعة “البرتقالية”؛ بعد تغلبها على (البولندية إيغا شفيونتيك) بمجموعتين مقابل لا شيء، كما أحرزت (التشيكية باربورا كريتشيكوفا) الفوز على (الأمريكية جيسيكا بيجولا) بمجموعتين نظيفتين، لتضاعف آمالها بالتأهل إلى دور الأربعة. وتستمر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 مباريات فئة “الزوجي” من المجموعة “الخضراء”؛ حيث تقابل (اللاتفية إيلينا أوستابينكو والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك) نظيرتيهما (الأمريكية نيكول ميليشار- مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز)، وتتنافس (شيه سي وي “تايبيه-الصين”- والبلجيكية إليز ميرتينز) ضد (التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند). فيما تتضمن مباريات فئة «الفردي» من المجموعة “الأرجوانية” مباراةً تجمع (الإيطالية جاسمين باوليني) ضد (الصينية شينغ كينوين)، على أن تلاقي (البيلاروسية أرينا سابالينكا) نظيرتها (الكازاخستانية إيلينا ريباكينا). الجدير بالذكر أن بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس بالعاصمة الرياض، تضم منطقة للجماهير؛ إذ يتواجد فيها العديدُ من الفعاليات المصاحبة لأطياف المجتمع كافة، وعدد من المتاجر المتنوعة، فيما تُفتتح البوابات أمام الجماهير في تمام الساعة 12 ظهرًا.