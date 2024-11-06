تدشين “برنامج تمويل مخصص لقطاع التعليم”

الرياض : البلاد

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق “برنامج تمويل مخصص لقطاع التعليم”، خلال ملتقى بيبان 2024، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال التعليمي من خلال توفير حلول تمويلية تسهم في تطوير القطاع وتعزز استدامته ونموه.

وشهد حفل التدشين حضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة أربعة بنوك تجارية، وهي: البنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي الأول، وبنك الجزيرة.

ويعد هذا البرنامج خطوة ضمن جهود البنك لتوسيع نطاق المستفيدين من خدماته التمويلية، وتمكين القطاعات التنموية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

كما يسعى برنامج تمويل التعليم إلى تمكين المنشآت التعليمية من تحقيق استقرار مالي أكبر، ومواجهة التحديات المحتملة، مما يسهم في رفع جودة التعليم وتطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل.