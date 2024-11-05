وزير السياحة يفتتح ” أرض السعودية ” في سوق السفر العالمي بلندن

لندن – البلاد

انطلقت اليوم تحت قيادة معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب؛ مشاركة المملكة العربية السعودية تحت مسمى “أرض السعودية” وتضم المشاركة جناح “روح السعودية” الذي تقيمه وتنظمه الهيئة السعودية للسياحة للعام الرابع على التوالي، في سوق السفر العالمي WTM في لندن، ويأتي تنظيم “أرض السعودية” بتظافر جهود أكثر من 70 شريكًا لمنظومة السياحة السعودية؛ يمثلون الوجهات والفنادق وشركات الطيران وشركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، ويستمر سوق السفر العالمي خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024.

وتأتي هذه المشاركة في هذا الملتقى الدولي الهام؛ في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة؛ في ترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، وإبراز ما وصل إليه القطاع السياحي بالمملكة من تطور وتسارع في النمو، وتسليط الضوء على النجاحات والمنجزات والأرقام القياسية على كافة المستويات والأصعدة، إضافة للترويج للوجهات السياحية الفريدة، وجذب مزيد من شرائح السياح، وتمكين القطاع السياحي الخاص، وإبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية الهامة.

وشهد جناح “روح السعودية” تحت قيادة معالي وزير السياحة ورئيس مجلس الإدارة للهيئة السعودية للسياحة إطلاق حملة “Saudi Red Sea”، كما شهد الجناح استعراض أحدث مشاريع شركة “البحر الأحمر الدولية”، التي تستكمل خلال هذا العام 16 منتجعاً سياحياً عالمياً، مع استهداف الوصول إلى 50 منتجعاً سياحياً بحلول العام 2030، كما احتضن الجناح العديد من التجارب التفاعلية المقدمة للزوار التي تبرز الحفاوة السعودية الأصيلة، والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، بالإضافة إلى الأزياء والأنغام ومختلف النكهات السعودية.

وبهذه المناسبة صرح معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب قائلاً: “تسعى المملكة العربية السعودية؛ الوجهة الأسرع نمواً في العالم، من خلال مشاركتها في هذا المحفل الدولي الهام، إلى ترسيخ مكانة وريادة السعودية على خارطة السياحة العالمية، وتحقيق مستهدفات القطاع السياحي المتناغمة مع طموحات رؤية السعودية 2030، عبر تسليط الضوء على أبرز وأهم الوجهات الفريدة والمشاريع الجديدة والفرص الاستثمارية الهائلة التي يقدمها القطاع السياحي، حيث تعد المملكة أكبر مستثمر بالقطاع السياحي على مستوى العالم”.

كما صرح سعادة الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: “من خلال هذا المحفل الدولي الهام؛ تحتفي المملكة العربية السعودية بنجاحاتها ومنجزاتها وأرقامها القياسية في القطاع السياحي السعودي، الأسرع نمواً وتطوراً، كما نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز نجاحات المرحلة الثانية من الحملة الترويجية العالمية (This Land is Calling)، التي تستهدف عدداً من الأسواق الرئيسية حول العالم، إضافة لتمكين وتعزيز نجاحات الشركاء، مع العمل على إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية”.