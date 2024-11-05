أمير المدينة يدشن مشروع “العلياء” السكني بمدينة المعرفة الاقتصادية

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تدشين مشروع “العلياء” السكني بمدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، بقيمة استثمارية بلغت 2.6 مليار ريال.

واطلّع سمو الأمير سلمان بن سلطان، على مجسم مشروع العلياء السكني واستمع إلى شرحٍ عن المشروع الذي يُعد مجمعاً متكاملاً متعدد الاستخدامات يجمع بين السكن والخدمات والمرافق التجارية والضيافة، ويشكل إضافة نوعية لمدينة المعرفة الاقتصادية، ويمهد إلى بداية مرحلة جديدة في منظومة التنمية والتطوير التي تشهدها المدينة المنورة.

وخلال الحفل ألقى رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية أمين محمد شاكر، كلمة أكد فيها على أهمية المشروع وموقعه الاستراتيجي في المدينة المنورة ودوره في تلبية احتياجات سكان المدينة وزوارها، وأضاف يمثل مشروع العلياء متعدد الاستخدامات خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مدينة المعرفة الاقتصادية ومستقبل الحياة الحضرية ويُعد بداية لسلسلة من المشاريع المستقبلية في مدينة المعرفة الاقتصادية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المشاريع متعددة الاستخدامات ذات الجودة العالية، بما يتماشى مع التوسع الحضري والتحول الاقتصادي الذي تشهده المدينة المنورة حيث يمزج بين التصميم العصري والرفاهية لتحقيق أسلوب حياة متكامل ومستدام.

وعبر رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية عن اعتزازه بتقديم مشروع يحقق قيمة دائمة للمواطنين والمستثمرين ويعزز من مكانة المدينة المنورة كمركز حضري متقدم، مبيناً أن مشروع العلياء ومشاريع مدينة المعرفة الاقتصادية تهدف إلى توفير أحياء سكنية متعددة الاستخدامات تتواءم مع زيادة عدد الزوار بحلول العام 2030.

وقدّم رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته حفل تدشين المشروع، مشيراً إلى أن ذلك يعكس دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله- للمبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً يوضح رؤية مدينة المعرفة الاقتصادية وأهداف مشروع “العلياء” متعدد الاستخدامات الذي يمتاز بقربه من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وقطار الحرمين السريع، ويتضمن 1082 وحدة سكنية بالإضافة إلى 148 غرفة فندقية ضمن فندق حياة سنتريك، إلى جانب 432 غرفة في الشقق الفندقية المخدومة حياة هاوس، و432 غرفة أخرى في الشقق الفندقية المملوكة من قبل مدينة المعرفة الاقتصادية، وكذلك المراكز التجارية والحضانة والمدرسة العالمية.

وعلى صعيد متصل، شهد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية ثنائية بين مدينة المعرفة الاقتصادية مع مجموعة فنادق حياة لإدارة وتشغيل فندق “حياة سنتريك” والشقق الفندقية من “حياة هاوس” ضمن مشروع العلياء، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات فندقية عالمية المستوى تلبي احتياجات النزلاء والزوار وتضمن تجربة ضيافة متميزة. ويتضمن فندق “حياة سنتريك” و”حياة هاوس” للشقق الفندقية، المرافق المتعددة التي تجمع بين الطراز الحديث والاستجمام، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ليعزز من جاذبية مشروع العلياء كوجهة حضرية متكاملة تقدم خدمات ضيافة تلبي أعلى المعايير العالمية.