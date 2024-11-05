‎إم جي موتور تحتفل بالمئوية الأولى لإطلاق العلامة من خلال تدشين ثلاثة طرازات جديدة عالميًا وإقليميا في معرض جدة الدولي للسيارات

جدة : البلاد

احتفلت ’إم جي موتور‘ بذكراها المئوية خلال مشاركتها في ’معرض جدّة الدولي للسيارات‘ لهذا العام، والذي يشكّل محطّة هامّة في تاريخ العلامة التجارية مع الإطلاق الدولي لمركبة MG RX9 الجديدة كلّياً، والظهور الإقليمي الأول لسيارة MG 5 الجديدة، والإعلان عن أن سيارة MG Cyberster الكهربائية بالكامل قد أصبحت الآن متاحة للبيع بشكل رسمي في الشرق الأوسط.

وأفاد السيد توم لي المدير التنفيذي لشركة إم جي موتور الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أنهم أطلقوا احتفالاتهم غرّة هذا العام، وذلك عبر عرض سيارة “سايبرستر” لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث انطلقت في جولة عبر مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيراً إلى أن عام 2024 يعتبر محطة بارزة في رحلتهم، قائلاً “أضفنا وأطلقنا العديد من الطرازات الفاخرة، مثل “إم جي “7 و”إم جي RX9” الحديثة، وذلك مما ساهم في رفع مستوى التحديات للمجموعة، مع طرحنا لموديلات لاقت استحسان العملاء مثل “إم جي 3″ و”إم جي ويل”، لتلبية مختلف الأذواق والاختيارات المتنوعة”.

وأضاف أن هذا العام شهد بدء شراكة جديدة مع نادي آرسنال الإنجليزي، حيث تعكس هذه الشراكة رمزًا لتلاقي كيانين عريقين تحت ظل رؤية مستقبلية مشتركة، وتابع: “نسعى مستقبلاً لتعزيز توسعنا الإقليمي، ومع النمو المذهل هذا العام، نهدف لتحسين تجربة عملائنا، والتي تبقى في قمّة أولوياتنا”.

وأوضح السيد توم لي أن الشراكة حققت نجاحًا بارزًا خلال العام الماضي، ويتجلى ذلك في تعزيز تواجدهم وأنشطتهم المشتركة في المملكة، حيث تمثّل الشراكة خطوة كبيرة لتعزيز حضور إم جي بالمنطقة، إضافة لتطوير بنية وهيكلة تدعم العملاء بشكل أكبر في السعودية، حيث تعدّ أحد أكبر أسواقنا.

وقال إنهم أطلقوا العديد من الطرازات، حيث شهدوا بالشراكة مع جياد الحديثة للسيارات افتتاح العديد من صالات العرض، إضافة لتدشين افتتاح ثاني مستودع إقليمي لقطع الغيار في مدينة جدة.

وأشار توم لي إلى أن تسخير الاستثمارات في خدمات ما بعد البيع يُعد مِن أبرز نقاط قوة جياد الحديثة للسيارات، حيث افتتحنا -خلال عام2024- 8 مراكز خدمة في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، مع خطط لافتتاح 6 مراكز أخرى قبل نهاية العام، مما يعكس التزام إم جي وشريكها شركة جياد الحديثة للسيارات بدعم عملائنا الحاليين والمستقبليين، وأضاف امتدادًا لمسيرة توحيد عملياتنا، نؤسس قاعدة للنمو المستقبلي وتعزيز مكانة إم جي كعلامة موثوقة مدعومة محليًا في جميع أنحاء السعودية.

وحول العرض العالمي لـ”RX9 ” والإطلاق الإقليمي لـ”MG 5″، وكيفية عكس هذه الطرازات التزام إم جي بالابتكار وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة في السعودية، أوضح أن “RX9” و “MG 5” من الأمثلة المؤكدة على التزامنا بالابتكار، حيث تم تصميمهما بتقنيات متقدمة وميزات تلبي متطلبات المستهلكين العصريين، قائلاً أن “RX9” تشكّل بدورها سيارة متوسطة الحجم “SUV”، كما تمتلك مزيجًا من الفخامة والأداء والسلامة، مع تلبيتها لاحتياجات العائلات وملّاك السيارات ومحبي السفر لمسافات طويلة في السعودية، مشيراً إلى أن “MG 5” تقدّم القيمة الأفضل بتناغم مع الكفاءة الأعلى، مما يجذب المشترين لأول مرة الذين يبحثون عن الجودة والأسعار المناسبة.

فيما ذكر توم لي بشأن دخول إم جي في عالم السيارات الكهربائية مع رؤيتها الشاملة للتنقل المستدام، خصوصًا في السعودية مع ازدياد الاهتمام بالسيّارات الكهربائية، قائلاً إننا أثبتنا خبراتنا والتزامنا بالتنقل المستدام ممّا حقق لنا الريادة في المجال، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد على الخيارات الصديقة للبيئة في السعودية. وأشار إلى مجموعة من عروض السيارات الكهربائية ، مثل “إم جي ZS EV”، إضافة إلى “سايبرستر”، المتاحة للبيع في الوقت الراهن، كما تمثل هذه الموديلات رؤيتنا في تقديم سيارات مبتكرة تساهم في مستقبل مستدام.

وأكد توم لي التزامهم التام بدعم أهداف المملكة في الاستدامة، ومواءمة العروض الكهربائية مع احتياجات السوق المحلية والاعتبارات البيئية، موضحاً أنهم أطلقوا مؤخرًا “MG4 ” في الشرق الأوسط، وكانت “MG4 ” الطراز الأكثر مبيعًا في فئة السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة للعام الماضي، حيث تم بيع أكثر من 100,000 سيارة في أوروبا، مع حصولها على العديد من الجوائز، مما يبرز تصميمها وأدائها وقيمتها المضافة. قائلاً “استثمرت “سايك موتور”، الشركة الأم لعلامة إم جي، بشكل كبير في تقنية السيارات الكهربائية، وهي الشركة الصينية الوحيدة التي تطور سيارات كهربائية بالكامل والهجينة، بالإضافة إلى الهجينة القابلة للشحن.

وكشف توم لي عن عزم إم جي العام المقبل إطلاق موديلات جديدة من السيارات الهجينة القابلة للشحن وكذلك الهجينة في الشرق الأوسط، وذلك لتوفير المزيد من الخيارات للعملاء، وتابع “من خلال استثمارنا في التنقل الكهربائي، نهدف إلى قيادة التحول في المنطقة نحو حلول النقل الأنظف، وتعزيز مكانتنا كعلامة تجارية رائدة تتطلع نحو مستقبل أكثر استدامة”.

من جهته كشف السيد طارق مصطفى – مدير عام التسويق – شركة جياد الحديثة وكيل إم جي في المملكة، عن افتتاح عدد من الفروع في جدة والرياض والدمام والقصيم والمدينة وجازان، لافتاً إلى وضع في خطة مستقبلية طموحة لافتتاح العديد من الفروع واطلاق عدد أكبر من السيارات تغطي كافة احتياجات العملاء من الشرائح المختلفة.

وأوضح أن شركة جياد الحديثة كإحدى شركات محمد يوسف ناغي الوكيل لعلامة MG في المملكة العربية السعودية، لديها رؤية واضحة للسوق تتمثل في الحرص على الحصول على حصة سوقية عالية من السوق السعودي باعتباره واحد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنهم بدأوا بتدشين موديلات عديدة في عام 2024 منها MG3 فئة سيارات الهاتش بارك، وسيارة MG7 وحاليا في معرض جدة نطلق سيارة RX9، قائلا إنه تم افتتاح عدد من الفروع في جدة والرياض والدمام والقصيم والمدينة وجازان وان شاء الله في خطة مستقبلية طموحة لافتتاح العديد من الفروع واطلاق عدد أكبر من السيارات تغطي كافة احتياجات العملاء من الشرائح المختلفة.

وأكد السيد طارق مصطفى أن احتفال جياد الحديثة وMG بمرور 100 سنة على اطلاق علامة MG في العالم هو يعكس مدى عراقة وقوة وصلابة هذه العلامة الإنجليزية الأصل، مشيراً إلى أن العلامة موجودة في العالم من 100 سنة وأنها مقارنة بباقي العلامات تعتبر من أقدم وأعرق العلامات، ومضى بالقول “على مدار السنين قدرت MG ان تتطور وتطور نفسها وبالتالي نحن نحتفل اليوم بمرور 100 سنة حتى نثبت للعميل ونمد جذور الثقة للعميل بأن لدينا علامة تجارية عريقة ومتطورة، كما نحرص على إضافة كل السلامة والأمان والرفاهية والتطور التكنولوجي في السيارات التي نقدمها للسوق”.

وحول الدور الذي ستلعبه RX9 و MG5 في استراتيجية النمو الشاملة لعلامة MG في المملكة، أفاد السيد طارق مصطفى أن RX9 و MG5 هي واحدة من السيارات الجديدة التي تقدمها إم جي عن طريق وكلائها في المملكة لكي تغطي شريحة جديدة من السوق السعودي وRX9 هي تنافس كفئة السيارات العائلية كبيرة الحجم، فهي تناسب كثيرا العائلات وهي بسبعة مقاعد ومحرك 2000 سي سي برفع رباعي فهي سيارة بتناسب العديد من شرائح العملاء المهتمين بالسيارات العائلية الكبيرة، مضيفاً “بالنسبة MG5 الحمد لله اعتقد لها سمعة طيبة في السوق السعودي خصوصا في شركات تأجير السيارات وعلى مستوى الموزعين، فهي سيارة اقتصادية اعتمادية وموفرة للبنزين بأربعة سلندر 1500 سي سي، مساحتها مناسبة وسعرها منافس جدا”.

وكشف السيد طارق مصطفى عن وضع خطط طموحة لافتتاح فروع جديدة لتغطية أماكن جديدة في المملكة التعاون مع علامة MG والمكتب الإقليمي في دبي لتدشين العديد من السيارات الجديدة وإضافة بعض التحسينات السيارات الموجدة حاليا في منصات العرض الموجدة، فالتطور مستمر وسريع في العالم بمجموعة من الخدمات المميزة سواء عن طريق خدمات ما بعد البيع أو عن طريق خدمات البيع أو بتقديم موديلات جديدة من سيارات MG.