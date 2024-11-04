الصندوق الثقافي يوقع أربع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية في قطاع الأزياء

البلاد : متابعات

أعلن الصندوق الثقافي اليوم عن توقيع 4 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية ضمن «التمويل الثقافي» لتمويل عددٍ من المشاريع النوعية لشركات رائدة في قطاع الأزياء. ويأتي الإعلان ضمن الجهود المشتركة مع هيئة الأزياء لدعم وتمكين قطاع الأزياء. وتهدف المشاريع التي تتنوع بين دعم التوسع، وتمكين رأس المال العامل، وتطوير قدرات البنية التحتية، إلى زيادة إسهام قطاع الأزياء في الاقتصاد الوطني ورفع جودة حياة المجتمع، مع بقية القطاعات الثقافية الـ 16 التي يدعمها الصندوق.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع التي سيصل حجم تمويلها إلى أكثر من 30 مليون ريال سعودي من خلال الصندوق الثقافي في تمكين قطاع الأزياء، وتحفيز إبداعاته، وخلق فرص وظيفية متنوعة للسعوديين والسعوديات، وذلك في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع منذ إطلاق رؤية السعودية 2030. ومن المتوقع أن ينتُج عن هذه المشاريع مخرجات نوعية تروج للثقافة السعودية محليًا وعالميًا، وترفع من قطاع الأزياء وقدرات مبدعيه.

يأتي هذا الحدث الهام تكاملًا مع دور هيئة الأزياء؛ الداعم والمنظم لقطاع الأزياء في المملكة، التي تلتزم ببناء منظومة متكاملة تتيح ازدهار القطاع في كامل سلسلة القيمة، من التعليم والإنتاج، إلى تطوير العلامات التجارية، والابتكار والبيع بالتجزئة. كما تسعى الهيئة من خلال مبادرات مثل “برنامج 100 براند سعودي”، و”أسبوع الرياض للأزياء” إلى تعزيز حضور الأزياء السعودية محليًا وعالميًا، وجذب المستثمرين الدوليين.

يجدر بالذكر أن الصندوق كان قد أطلق «التمويل الثقافي» في بداية شهر سبتمبر الماضي؛ لتوفير حلول تمويلية لجميع القطاعات الثقافية الـ 16. وسيعلن الصندوق الثقافي في الفترة القادمة عن دعم مشاريع أخرى في مختلف القطاعات الثقافية؛ مستكملًا مهمته في تمكين القطاع الثقافي، وتحقيق استدامته، وتنويع فرصه للإبداع والمبدعين، لينعكس أثره على الاقتصاد والمجتمع.