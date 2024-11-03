“خزام” استثمارات نوعية على مساحات تقارب 900 ألف متر مربع

الرياض : البلاد

تحتضن “خزام” التابعة للوطنية للإسكان NHC شمال الرياض عددًا من المشاريع الاستثمارية والتجارية، تتنوع بين الرياضية والثقافية والتعليمية والصحية، والترفيهية، ومواقع التسوق ومراكز الضيافة على مساحات تقارب 900 ألف متر مربع.

وتشمل المشاريع التي تعمل على تنفيذها تطوير منطقة خزام في الجزء الشمالي بمساحة تقدر بـ 391,3 ألف متر مربع. تضم مجمعات تجارية بمساحات شاسعة ومتنوعة مما يجعل مشروع خزام بيئة خصبة للراغبين بالاستثمار.

وتم البدء بأعمال تنفيذ المول التجاري “خزام فالي” على أرض تقدر مساحتها بأكثر من 23 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الاتفاق مع بعض العلامات التجارية المشهورة لبدء أعمالها في منطقة الوادي الشمالي بخزام، كما تشمل مشاريع خزام المختلفة إنشاء مكاتب، وفنادق، ومشاريع صحيّة، ومكاتب أعمال، حيث تتوزع العلامات التجارية على مساحة إجمالية تقدّر بـ 355 ألف متر مربع .

وانتهت NHC من تطوير حضانة “قرة” والنادي الصحي، وأعمال التنفيذ في العديد من المدارس العالمية على أرض تقدر مساحتها بـ 61 ألف متر مربع، وفيما يتعلق بالحدائق والمسطحات الخضراء التي يتم تنفيذها في خزام، تم افتتاح حديقة الحي الثالث بمشروع مرسية وتشمل ملاعب رياضية، ومسارات رياضية، وألعاب أطفال، وجار تنفيذ 3 حدائق في مشاريع (إشراق ليفنج، التحالف، ديار السعد)، مع الاتفاق مع عدة جهات لضمان تنفيذ هذه المشاريع بجودة عالية وفي إطار زمني سريع.

وتمتد خزام على مساحة تتجاوز 31 مليون م2 موفرةً أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، كما تعد فرصة استثمارية قوية بكامل مقوماتها وبما تسهم به في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، ونهجها للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية، لتوفر بها نظام حياة متكامل يتيح لجميع الساكنين الاستمتاع بها وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري والمطور الرئيسي للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، حيث تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، كما تسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق المعايير العالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.