الرياضة أمير منطقة حائل يرعى حفل اختتام بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 في نسختها الثالثة

الرياض – هاني البشر

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمتنزه المغواة الترفيهي للاحتفالات مساء أمس السبت، حفل اختتام بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 م في نسختها الثالثة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وأعلنت خلال الحفل الخطابي، نتائج المرابط الفائزة في البطولة لكل الفئات المشاركة. وحقق المركز الأول والجائزة الذهبية في بطولة المهرات أعمار سنة مروى العون، فيما حل بطل الفضة دي جزه ثانيًا، وثالثًا البرونزي من نصيب عذوب فراج. أما نتائج بطولة المهرات أعمار ٢-٣ سنوات‬ فحقق “بيانكا” المركز الذهبي، والفضة جاءت من نصيب “اي اس تي ازهار”، وبطل البرونز “بيلار اي ان بي”. وحصد مشعل ذا لاين الجائزة الذهبية في نتائج بطولة الأمهار أعمار سنة، والفضة حققها رعد الرمحا، فيما جاء البرونز من نصيب نبيل مريزيق الحربي. وفي نتائج أمهار أعمار 2-3 فحقق الجائزة الذهبية كارم الباهية، ودواس السيد بطل الفضة، أما جائزة البرونز فجاءت من نصيب ساري الوشم. وحقق الجائزة الذهبية في بطولة الأفراس ورد المعود، والفضي من نصيب دي دنياي، أما الجائزة البرونزية فحصدها “مينرفا اس بي ايه”. كما حقق في بطولة الفحول الميدالية الذهب وجيه الجاسمية، والفضة كانت من نصيب سينان ار ايه ار، أما البرونز كانت لدي ورد البراري. عقب ذلك جرى استعراض الخيول العربية الأصيلة وتكريم أصحابها، وكرّم سمو أمير حائل أصحاب المراكز الأولى، ثم كُرِم الرعاة والمساهمين في نجاح البطولة، وأعضاء اللجان التنظيمية ولجان التحكيم وشركاء النجاح. ثم قدمت فرقة فرسان حائل الدولية فقرة استعراضية.

بعدها تسلم سمو أمير منطقة حائل درعًا من رئيس اللجنة المنظمة لبطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 متعب الشمري بهذه المناسبة، كما كرم سموه مدير مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز المقبل. وتخلل الحفل تقديم فقرات استعراضية وفنية وإقامة العرضة السعودية التي شارك في أدائها سمو أمير المنطقة. وتجوّل سموه وأصحاب السمو الأمراء وضيوف البطولة في معرض الفعاليات المصاحبة للبطولة من الرعاة والجهات المشاركة، مطّلعين على ما تحتويه الأجنحة المشاركة من رعاة البطولة، مستمعين لشرح عن مكونات كل جناح. وأشاد سمو أمير منطقة حائل بما وصلة لها بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة حتى أصبحت في المنصات الدولية، مشيدًا بالجهود المبذولة من المنظمين والقائمين على البطولة وإظهارها في أعلى درجات النجاح والتميز، متطلعًا إلى بذل المزيد من الجهود والوصول إلى هذه البطولة في ضل الدعم الدائم من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مهنئًا الفائزين والمنظمين والمشاركين على النجاح الذي تحقق بتضافر وتكامل الجهود. وأعرب سموه عن سروره بنجاح هذه النسخة المميزة للبطولة الدولية التي تضاف لسجل بطولات المنطقة وقال سموه: “إن الجمال يتكرر في حائل مع كل يوم جديد وكل مناسبة وكل بطولة”، مؤكدًا أن الجمال الحقيقي بالفخر بالانتماء لهذه القيادة الحكيمة التي سخرت كل المقدرات لجعل الوطن ومناطقة في أهم وأفضل المنصات العالمية حيث مكنوا أبناء الوطن. ورفع سمو أمير حائل باسمه وباسم أبناء المنطقة أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم المستمر للمنطقة وتنميتها ولهذه البطولة التي وجدت كل الرعاية، مشيدًا بنجاح أبناء حائل في مختلف المحافل التنظيمية وكافة المساهمين في هذا النجاح من أبناء الوطن ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والرعاة والجهات الإعلامية ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، متمنيًا المزيد من النجاح لهذا الوطن وأبنائه في ظل هذه القيادة- أيدها الله. حضر الحفل صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية, ووكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر, ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل, وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.