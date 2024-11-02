طريقة عمل المقشوش

المقشوش طبق سعودي يشتهر بمنطقة حائل وبعض مناطق الشمال

المقادير اللازمة

كوب دقيق أبيض

كوب دقيق بر

3 كوب حليب

حبة بيض

3 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

زبدة مضاف لها 2 ملعقة كبيرة دقيق بر وتمر او دبس تمر

شيرة

طريقة العمل

ترفع الزبدة علي النار وتقلب حتي تذوب وتظهر رائحتها وتترك جانباً

يذوب السكر في الماء ويضاف له الخميرة وتقلب حتي تتفاعل

يقلب الدقيق النوعين مع الملح ما عادا البيض

يضاف الحليب للدقيق ويعجن

تغطي العجينة وتترك في مكان دافئ ليتضاعف حجمها

توضع البيضة للعجين وتعجن مرة اخري وتترك مرة اخري حتي يتضاعف حجمها

تسخن مقلاة

تشكل العجينة وتترك حتي تظهر فقاعات علي الوجه وتصبح ذهبية من الاسفل

ثم توضع في الفرن حتي تصبح ذهبية من الاعلي

توضع لها الزبدة والشيره وتقلب حتي تتغطي

ثم تقدم