شاهد| القادسية يحسم ديربي الشرقية

البلاد- جدة
حسم فريق القادسية ديربي الشرقية، الذي جمعه مع نظيره الاتفاق بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الاتفاق مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل اللاعب جاستون الفاريز الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 12، قبل أن يضيف جوليان كينوتيس الهدف الثاني في الدقيقة 45+3.
بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.
هدددددف!⚽
ألفاريز يفتتح التسجيل للقادسية ⚽🔥
الاتفاق 0 × 1 القادسية #دوري_روشن_السعودي #الاتفاق_القادسية | #SSC pic.twitter.com/semgUDz8gK
— SSC (@ssc_sports) November 2, 2024
هدددددف!⚽
جوليان يعزز تقدم القادسية بهدف ثاني ⚽🔥
الاتفاق 0 × 2 القادسية#دوري_روشن_السعودي #الاتفاق_القادسية | #SSC pic.twitter.com/T1elBc2JLj
— SSC (@ssc_sports) November 2, 2024