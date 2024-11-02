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شاهد| القادسية يحسم ديربي الشرقية
الرياضة

شاهد| القادسية يحسم ديربي الشرقية

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       2 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم فريق القادسية ديربي الشرقية، الذي جمعه مع نظيره الاتفاق بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الاتفاق مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب جاستون الفاريز الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 12، قبل أن يضيف جوليان كينوتيس الهدف الثاني في الدقيقة 45+3.

بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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