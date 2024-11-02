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شاهد| الفتح يتعادل مع الفيحاء في ” روشن”
الرياضة

شاهد| الفتح يتعادل مع الفيحاء في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       2 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة فريقي الفتح والفيحاء، التي جرت مساء اليوم السبت بمنافسات الجولة 9 من دوري روشن السعودي.

تقدم خالد الكعبي لفريق الفيحاء في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت المحتس بدلاً من الضائع للشوط الأول.

ورد الفتح بالتعادل في الشوط الثاني بواسطة لوكاس زيلاريان في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

التعادل أبقى الفتح في المركز الأخير بدوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، ورفع رصيد الفيحاء للنقطة السابعة في المركز السادس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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