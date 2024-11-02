شاهد| الفتح يتعادل مع الفيحاء في ” روشن”

البلاد- جدة
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة فريقي الفتح والفيحاء، التي جرت مساء اليوم السبت بمنافسات الجولة 9 من دوري روشن السعودي.
تقدم خالد الكعبي لفريق الفيحاء في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت المحتس بدلاً من الضائع للشوط الأول.
ورد الفتح بالتعادل في الشوط الثاني بواسطة لوكاس زيلاريان في الدقيقة 53 من عمر المباراة.
التعادل أبقى الفتح في المركز الأخير بدوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، ورفع رصيد الفيحاء للنقطة السابعة في المركز السادس عشر.
شاهد أهداف مباراة #الفتح و #الفيحاء 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #الفتح_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/7RVxZLTb88
— SSC (@ssc_sports) November 2, 2024