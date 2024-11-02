سفيرة جولف السعودية تشارلي هال تتوج بلقب سلسلة بطولة أرامكو للفرق

الرياض – محمد الجليحي

توجت سفيرة جولف السعودية اللاعبة البريطانية تشارلي هال، بلقب سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بعد أداء مميز في نادي الرياض للجولف.

وأنهت هال البطولة برصيد 18 ضربة تحت المعدل، لتحقق فوزها الأول منذ عام 2022 والسادس في مسيرتها الاحترافية. ويُعد هذا الانتصار الأكبر لها من حيث فارق النقاط، حيث تقدمت بثلاث ضربات عن أقرب منافساتها، الدنماركية نيكول بروش إيستروب.

وفي حديثها بعد التتويج، أعربت تشارلي هال عن سعادتها بالفوز قائلة: “نعم، شعرت بأنني في قمة أدائي، لعبت بثبات كبير. صحيح أنني أخطأت في الحفرتين الخامسة عشرة والثالثة، لكن ذلك كان نتيجة ضربتين بعيدتين. بشكل عام، كان أدائي متماسكًا وسجلت نتيجة رائعة بمعدل 18 تحت المعدل على مدى ثلاثة أيام.”

وكانت هال قد أشارت خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق البطولة إلى أنها تشعر بأن الفوز “قريب جدًا”، وبالفعل أثبتت صحتها بعد أداء قوي في الجولات الأمامية، حيث أنهت بخمس ضربات تحت المعدل متقدمة على السلوفينية بيا بابنيك، لتقتنص اللقب بكل جدارة.

يُعد فوز هال مسك الختام لسلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة لهذا الموسم، والتي تنظمها جولف السعودية بهدف تطوير رياضة الجولف محليًا وعالميًا. وتواصل جولف السعودية جهودها في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية عبر استضافة فعاليات الجولف العالمية، مما يسهم في تعزيز الوعي برياضة الجولف ونشرها بين الأجيال الجديدة.

من جانبه، عبر نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية، عن فخره وسعادته بأسبوع حافل بالجولف في الرياض، حيث قال: “لقد عشنا أسبوعًا رائعًا من رياضة الجولف هنا في الرياض، وشهدنا أداءً مذهلاً من لاعبات مميزات مثل تشارلي هال وفريق تامبورليني الذين قدموا أفضل ما لديهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.”

وأضاف علي رضا: “هذا الأسبوع شهدنا تأثيرًا أكبر للرياضة السعودية على أرض الملعب من خلال عدة فعاليات نظمتها جولف السعودية. نحن فخورون للغاية بنادي الرياض للجولف ومنشآتنا الجديدة التي تم تصميمها وإنشاؤها وصيانتها بأيدي سعودية، كما سعدنا بمشاركة عشرة لاعبين سعوديين من الهواة، وهو إنجاز هام بالنسبة لنا ولرياضة الجولف في المملكة.”

وتابع: “استقبلنا خلال الأيام الماضية جماهير مميزة، واحتفلنا بتخرج 58 لاعب جولف سعودي جديد من خلال مبادرة “جو جولف”، وهي مبادرة تعليمية مجانية تعد الأولى من نوعها عالميًا. ومع تسجيل 1,800 لاعب جديد في هذه المبادرة، يمكننا أن نلمس الأثر الكبير الذي تتركه مثل هذه الفعاليات على رياضة الجولف محليًا وهذه بالفعل لحظات تاريخية تسهم في نمو الجولف في السعودية.”

واختتم علي رضا حديثه قائلاً: “أود أن أتوجه بالشكر لجميع اللاعبين والشركاء الذين أسهموا في جعل هذا الأسبوع تجربة لا تُنسى، ونتطلع إلى استقبالهم مرة أخرى في الموسم المقبل لسلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.”