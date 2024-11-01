في مؤتمر رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية| الاتحاد السعودي يستعرض ملفّ استضافة كأس العالم2034

البلاد- الرياض

استعرض الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم FIFA 2034، وذلك خلال مؤتمر رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024، الذي تستضيفه العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، ويُختتم اليوم الجمعة، وذلك على هامش حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لعام 2023.

وافتتح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل جلسة تقديم ملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، حيث أكد أن ملف المملكة لاستضافة كأس العالم FIFA 2034، حظي بتأييد تاريخي غير مسبوق من أكثر من 170 اتحاداً حتى الآن، وثقة المجتمع الدولي الكبيرة انعكست بالتأييد لاستضافة المونديال.

وأضاف المسحل أن محبي كرة القدم السعودية وكرة القدم الآسيوية ينتظرون يوم 11 ديسمبر المقبل، حيث يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعية العمومية غير العادية للإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2030 و 2034؛ إذ تمثل استضافة كأس العالم حلمًا لشعب يُظهر دائمًا شغفًا كبيرًا لكرة القدم.

بعد ذلك، قدم الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم بن سليمان القاسم عرضًا للملف أمام نخبة من رواد كرة القدم والخبراء من مختلف أنحاء العالم، والذي استعرض خلاله إمكانات المملكة لاستضافة هذا الحدث الكبير، حيث ستكون المملكة الدولة الوحيدة التي تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد.

وكانت أعمال المؤتمر انطلقت الأربعاء بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية والإقليمية.

ويستضيف اتحاد جمهورية كوريا لكرة القدم أعمال المؤتمر تحت عنوان “بناء وقيادة المنظمات”.