غدًا.. الرياض تشهد انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرة في المملكة

الرياض- البلاد

تشهد الرياض غدًا السبت انطلاق منافسات بطولة “نهائيات رابطة محترفات التنس”، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، وتستمر منافساتها حتى 9 نوفمبر، وذلك في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس، وبإشراف من وزارة الرياضة، وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة، في حدث ستستضيفه المملكة لثلاثة أعوام متتالية، بدءاً من هذا العام 2024.

وتشهد هذه البطولة التي تعدّ الحدث الختامي لمنافسات جولة الرابطة لعام 2024، مشاركة أمهر اللاعبات في لعبة التنس؛ للمنافسة بنظام الدوري في فئتي “الفردي والزوجي”، وبجوائز تزيد قيمتها على 15 مليون دولار؛ إذ ستتوج بطلة الفردي بكأس “بيلي جين كينج”، في حين ستحصل بطلات الزوجي على كأس “مارتينا نافراتيلوفا”.

وتضم نهائيات بطولة رابطة المحترفات للتنس 2024م، أفضل اللاعبات المصنفات عالميًا؛ حيث تشارك في “فئة الفردي” البيلاروسية أرينا سابالينكا -المصنفة الأولى عالمياً-، والبولندية إيغا شفيونتيك -المصنفة الثانية عالمياً- وحاملة اللقب عام 2023م، والأمريكيتان كوكو جوف وجيسيكا بيجولا، والإيطالية جاسمين باوليني، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والصينية شينغ كينوين، والتشيكية باربورا كريتشيكوفا، إلى جانب مشاركة أفضل 8 فرقٍ زوجية في التصفيات، وهي: (اللاتفية إيلينا أوستابينكو والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك)، و(الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف)، و(شيه سو وي “تايبيه- الصين” والبلجيكية إليز ميرتينز)، و(الإيطاليتان سارة إيراني وجاسمين باوليني)، و(الأمريكيتان ديزيراي كراوتشيك وكارولين دولهايد)، و(الأمريكية نيكول ميليشار- مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز)، و(هاو- تشينغ تشان “تايبيه- الصين” والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا)، و(الأمريكية تايلور تاونسند والتشيكية كاترينا سينياكوفا).

الجدير بالذكر أن بطولة رابطة محترفات التنس، تندرج ضمن إسهامات المملكة في بناء خارطةٍ جديدةٍ لرياضة التنس النسائية، إلى جانب كونها إضافةً بارزةً إلى سجل استضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى.