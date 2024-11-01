البرتغالي” أموريم “مديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد حتى 2027

أعلن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الانجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم لقيادة فريق مانشستر يونايتد خلفًا للهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه الاثنين الماضي؛ بسبب النتائج المخيبة.
وقال يونايتد في بيان على موقعه الرسمي “لقد تم الأمر، مرحبا بك في مانشستر يونايتد، روبن أموريم”، مشيرًا الى أن المدرب البالغ 39 عامًا والمتوج مع سبورتينغ لشبونة بلقبين في الدوري البرتغالي في عامي 2021 و2024، سيتولى مهامه في 11 نوفمبر الحالي.
وأضاف :”سينضم (الى النادي) يونيو 2027 ويملك النادي خيار التمديد لعام إضافي، بمجرد الوفاء بالتزاماته تجاه ناديه الحالي”.
ووصف يونايتد أموريم بأنه “أحد أكثر المدربين الشباب إثارة وأعلى تصنيفًا في كرة القدم الأوروبية”.
وتابع :”حاز أموريم على العديد من الألقاب كلاعب ومدرب، ومن بينها الفوز بالدوري البرتغالي مرتين مع سبورتينغ لشبونة، وكان أولها أول لقب للنادي منذ 19 عامًا”.
وسيستمر المهاجم الدولي الهولندي السابق لنادي “الشياطين الحمر” رود فان نيستلروي في تولي مسؤولية تدريب الفريق مؤقتًا حتى وصول أموريم إلى أولد ترافورد، عقب فترة التوقف الدولية هذا الشهر.
ستكون أول مباراة له خارج أرضه أمام إيبسويتش المتعثر في 24 الحالي. وسيشرف أموريم على المباريات الثلاث المتبقية لبطل البرتغال قبل فترة التوقف الدولي، بداية من مباراة ضد إستريلا الجمعة.
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